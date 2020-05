Ba người đàn ông giả công an cưỡng đoạt tài sản

TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Công Tâm (sinh năm 1993) hai năm sáu tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Hai đồng phạm Nguyễn Thành Huy (sinh năm 1999) và Võ Minh Tấn (sinh năm 1977) mỗi người bị phạt hai năm tù.

Ba người này làm cộng tác viên với Tổ đặc nhiệm thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức. Trong quá trình hỗ trợ lực lượng công an làm nhiệm vụ, lợi dụng lúc không có công an, cả ba đã thực hiện hai vụ cưỡng đoạt tài sản.



Ba bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.Y

4 giờ sáng ngày 15-2-2019, cả ba lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Bình Triệu về chợ Thủ Đức. Khi đến vòng xoay Linh Đông, nhóm phát hiện anh Trần Ngọc Dư chạy xe chở bạn lưu thông phía trước.

Đến cầu Bình Phước, xe anh Dư va vào cây chắn giảm tốc nên ngã. Tâm đến giữ anh Dư lại và tự xưng là công an yêu cầu lên xe mình. Nhóm đưa anh Dư đến quán cà phê trên đường quốc lộ 1A (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Trên đường đi, Tâm có nói "chở nó về giao cho công an phường" để anh Dư sợ. Tại quán cà phê, Tâm hỏi anh Dư đòi tiền. Anh Dư nói không có tiền nên gọi em gái đem ra. Sau đó, em gái đem ra 5 triệu giao cho nhóm Tâm và xin lại 300 ngàn để trả tiền taxi. Số tiền chiếm đoạt được nhóm chia nhau tiêu xài và đem bán điện thoại di động của anh Dư được 900 ngàn.



Bị cáo đang trả lời HĐXX. Ảnh: H.Y

Tương tự, 3 giờ sáng ngày 7-4-2019 nhóm này cũng đã ép xe, uy hiếp tinh thần anh Đỗ Văn Thuận trước trường Đại học An Ninh đến bãi đất trống lấy các giấy tờ và điện thoại di dộng. Nhóm bắt anh ngày mai phải đem năm triệu chuộc. Tuy nhiên việc không thành sau đó anh Thuận đã đến công an trình báo sự việc.

Qua truy xét, ngày 6-5-2019, Tâm và đồng bọn bị công an mời về làm việc và thừa nhận hành vi. Tuy nhiên đến giữa tháng 11-2019, nhóm này kêu oan và cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ...