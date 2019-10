Bất thường đất mua 3 tỉ, bán 1 tỉ

Vì sao vẫn công chứng bình thường? Trong việc chứng nhận hợp đồng bán đất cho ông Vũ, công chứng viên Phòng CC số 5 Trần Bảo Nam cho biết ông đã làm đúng quy trình công chứng. Ông đã xem bản chính sổ đỏ; kiểm tra đối chiếu thông tin giao dịch trên mạng công chứng của TP; thông tin ngăn chặn của lô đất; giấy tờ, nhân thân, hình ảnh người đến công chứng như CMND, giấy chứng nhận kết hôn; đối chiếu chữ ký… “Do chủ đất không trực tiếp đi chuyển nhượng đất mà thông qua hợp đồng ủy quyền cho người khác nên tôi rà soát rất kỹ. Đã vậy, hợp đồng ủy quyền được lập ở văn phòng công chứng của tỉnh Long An nên chỉ khi xác minh biết đó là hợp đồng ủy quyền thật thì tôi mới yên tâm ký công chứng” - ông Nam nói. Cũng theo ông Nam, lần thứ hai, khi chủ mới đến công chứng bán tiếp cho người khác thì ông cũng làm theo quy trình như trên. Do tất cả giấy tờ, người đến mua bán đều hợp pháp, không có gì bất thường nên ông ký công chứng bình thường. Lý giải vì sao không thấy lạ khi cùng một người mà mới mua đất giá 3 tỉ đồng lại bán chỉ 1 tỉ đồng, ông Nam cho rằng giá cả mua bán do hai bên thỏa thuận, trách nhiệm của công chứng viên là công chứng giao dịch đúng quy định của pháp luật.