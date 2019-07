Bị phạt 200.000 đồng vì sờ ngực bà hàng xóm

Không giải quyết khiếu nại vì hết thời hiệu Cũng theo Thượng tá Châu, tháng 9-2018, công an huyện cũng ra thông báo về việc hết thời hiệu thụ lý giải quyết đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự. Lý do là 32 ngày sau khi nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm bà L. mới làm đơn khiếu nại, trong khi theo quy định thời gian này chỉ 15 ngày. Do hết thời hiệu nên công an huyện không giải quyết khiếu nại.