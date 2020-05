Bí thư xã giết người đốt xác đối diện thêm tội danh khác

Trao đổi với PLO vào chiều 12-5, Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định, qua thông tin nắm được từ các cơ quan báo chí cho thấy, đây là vụ án mạng rất nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Ý cho rằng, ngoài tội danh “giết người” mà cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, thì ông Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư xã Liên Hà) có thể sẽ đối diện thêm tội danh xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, theo Điều 319 BLHS 2015.



Ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, vừa bị khởi tố về tội giết người.

Theo phân tích của luật sư Ý, với những hành vi mà qua báo chí cung cấp, thì hành vi của nghi can Đỗ Văn Minh đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 1 Điều 123 BLHS là “giết người vì động cơ đê hèn”. Với tội danh này, ông Minh có thể bị phạt mức án từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Đối với việc nghi can Đỗ Văn Minh giết người nhằm trục lợi bảo hiểm, luật sư Ý cho rằng, động cơ và mục đích của nghi can là đã có, tuy nhiên ông Minh chưa gửi hồ sơ đến công ty bảo hiểm để nhận tiền bảo hiểm, trên thực tế ông Minh cũng chưa chiếm đoạt số tiền này. Do đó, hành vi của nghi can này chưa đủ yếu tố cấu thành tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo Điều 213 BLHS.

“Giả sử trong trường hợp mà nghi can Đỗ Văn Minh sau khi đốt xác của nạn nhân rồi lập hồ sơ gửi đến công ty bảo hiểm để nhận tiền bảo hiểm. Và đã thực hiện được hành vi này, tức là đã lập hồ sơ khống, giả mạo gửi đến đơn vị bảo hiểm nhằm mục đích là trục lợi bảo hiểm thì hành vi này mới đủ yếu tố cấu thành tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” - luật sư Ý phân tích.



Hiện trường vụ án mạng xảy ra trên QL28.

Trước khi ra tay sát hại nạn nhân Vương, ông Minh đã vào nghĩa trang để đào mộ người khác nhằm mục đích lấy xác. Về việc này, Luật sư Ý cho rằng, nếu cơ quan điều tra xác định được ông Minh có hành vi nói trên, thì hành vi này đã cấu thành tội xâm phạm thi thể, hài cốt, mồ mã của người khác theo Điều 319 BLHS năm 2015.

Bởi lẽ tội danh này quy định, nếu người nào xâm phạm thi thể hài cốt mồ mã của người khác, hoặc chiếm đoạt vật dụng trong hài cốt thì hành vi đó có thể bị phạt tù cải tạo không giam giữ đên hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Với diễn biến vụ án, cũng như những hành vi của nghi can Đỗ Văn Minh đã thực hiện, thì ông Minh đã chuẩn bị công cụ, tính toán rất tỉ mỉ… đủ yếu tố cấu thành hai tội danh gồm: Tội giết người và tội xâm phạm thi thể, hài cốt, mồ mã của người khác.

Như PLO đã đưa tin, sáng 4-5, người dân đi trên quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som) phát hiện xe bán tải 51C-715.70 hướng lưu thông Đắk Nông - Lâm Đồng bị cháy trơ khung, bên trong có một thi thể cũng bị cháy biến dạng nên gọi điện thoại trình báo chính quyền.

Quan sát tại hiện trường cho thấy đầu phần xe bán tải nằm sát mép đường bên phải, toàn bộ các thiết bị máy móc bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn. Cơ quan chức năng xác định chiếc xe bán tải bị cháy trơ khung là của ông Đỗ Văn Minh.



Trước khi gây án, ông Đỗ Văn Minh đã đến nghĩa trang đào mộ người khác.

Người thân của ông Minh xác định chiếc xe này ông Minh thường xuyên sử dụng. Những ngày cuối tuần, ông Minh điều khiển xe từ xã Liên Hà (huyện Lâm Hà) sang bên huyện Đắk G’long làm vườn. Sau thời gian điều tra, ngày 10-5, công an đã bắt giữ ông Minh.

Tại cơ quan điều tra, ông Đỗ Văn Minh thừa nhận đã giết anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Trước đó, ông Minh đã chuẩn bị xăng và lên kế hoạch tỉ mỉ để gây án, nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Ông Minh cũng khai nhận, trước khi sát hại nạn nhân, đã vào nghĩa trang để đào mộ với mục đích lấy xác...