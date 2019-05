Bị truy tố vì đến nhà người lừa bán đất đòi lại tiền ​

Sáng nay (24-5) TAND thị xã Tân Uyên (Bình Dương) xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Minh Đức, Trần Thị Mỹ Hạnh và bạn Vũ Ngọc Sang (tất cả ngụ TP.HCM) về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Bán đất rồi đi làm sổ mới thế chấp ngân hàng

Theo hồ sơ, cuối năm 2007, ông Trần Minh Đức (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) có mua của bà Nguyễn Thị Tư (ngụ xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, Bình Dương, nay là thị xã Tân Uyên) hai mảnh đất với tổng diện tích gần 4.500m2 với giá 500 triệu đồng.

Hai người làm hợp đồng mua bán viết tay, bà Tư đã nhận số tiền 250 triệu đồng đồng thời giao cho ông Đức hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) số S 554350 và W 246512. Theo cam kết số tiền còn lại ông Đức sẽ trả hết khi bà Tư làm hợp đồng công chứng sang tên trong vòng một tháng.

Không thấy bà Tư thực hiện theo hợp đồng nên ông Đức nhiều lần xuống nhà bà Tư yêu cầu bà này thực hiện làm công chứng sang tên QSDĐ nhưng bà này không thực hiện.



Căn nhà mà bà Tư bán cho các bị cáo rồi sau đó làm sổ mới thế chấp ngân hàng. Ảnh: VH.

Đến ngày 3-8-2009, bà Tư làm đơn cớ mất giấy chứng nhận QSDĐ số S 554350 diện tích gần 3.000m2 và xin cấp lại. Sau đó, UBND huyện Tân Uyên đã ra quyết định hủy giấy chứng nhận QSDĐ số S 554350 để cấp lại cho bà Tư giấy chứng nhận QSDĐ mới. Ngoài ra, trên mạnh đất đã bán cho ông Đức bà Tư còn viết giấy tay bán cho nhiều người khác.



Khi phát hiện việc bà Tư lừa mình, ông Đức đã làm đơn gửi cơ quan chức năng địa phương nhưng không được giải quyết. Vì vậy, bà Tư đã mang giấy chứng nhận QSDĐ được cấp mới mang đi thế chấp ngân hàng Phương Nam để vay số tiền 400.000 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Ngày 4-6-2016, sau 7 năm ông Đức làm đơn tố cáo hành vi của bà Tư lừa bán đất thì thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT thị xã Tân Uyên ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng: “Giữa bà Tư và những người mua đất chỉ là các giao dịch dân sự, vô hiệu, không làm phát sinh, thay đổi các quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên liên quan".

Sau đó, ông Đức đã làm đơn khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi bà Tư. Tuy nhiên Công an thị xã Tân Uyên bác đơn, không giải quyết khiếu nại.

Bị truy tố vì đòi tiền người lừa bán đất!?

Theo cáo trạng VKSND thị xã Tân Uyên, sáng ngày 2-11-2018, ông Đức cùng em gái là bà Trần Thị Mỹ Hạnh và bạn Vũ Ngọc Sang đến TAND thị xã Tân Uyên để tham dự phiên tòa dân sự tranh chấp tín dụng. Tại phiên tòa bà Tư là bị đơn nhưng vắng mặt. Vì vậy sau khi dự phiên tòa xong, chiều cùng ngày ông Đức nghe thông tin bà Tư đã bán nhà đang tranh chấp nên ông cùng Hạnh và Sang lái xe ô tô đến nhà bà Tư để đòi tiền.

Tại đây bà Tư không đồng ý trả tiền cho nhóm ông Đức nên đã đi ra ngoài rồi điện thoại báo Công an phường Phước Thạnh. Ngay sau đó công an phường Phước Thạnh đến khống chế bắt giữ nhóm ông Đức hành vi “Xâm phạm chỗ ở của người khác” rồi chuyển hồ sơ lên công an thị xã Tân Uyên thụ lý điều tra.



Sau 10 ngày bắt giam, cũng chính thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT công an thị xã Tân Uyên là bác đơn của ông Đức tố cáo bà Tư lừa đảo đã ký quyết định khởi tố vụ bị can và ký luật luận điều tra chuyển sang VKSND thị xã Tân Uyên đề nghị truy tố các bị can.

Nhận được kết luận điều tra, VKSND thị xã Tân Uyên đã ra cáo trạng truy tố bác bị can Đức, Hạnh và Sang với hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác. Các bị can Đức, Hạnh và Sang bị tạm giam 10 ngày sau đó được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chúng tôi sẽ thông tin diễn biến phiên xử.