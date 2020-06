Bộ Công an khác quan điểm, nỗi oan thêm kéo dài

Chết rồi mới được xin lỗi công khai Năm 1977, vợ ông Mưu Quý Sường được phát hiện tử vong tại con suối gần nhà. Ông bị bắt vì nghi là thủ phạm giết vợ. Ông bị tạm giam tới hơn bảy năm. Oái oăm hơn, trong thời gian này, ông được phân làm trưởng buồng giam. Các phạm nhân trong buồng đánh nhau khiến ông bị khởi tố và tuyên bốn năm tù. Ra tù, ông kết hôn cùng bà Vi Thị Cú. Hai vợ chồng bắt đầu đi gõ cửa kêu oan. Do bệnh tật, ông Sường qua đời vào năm 2014. Tháng 9-2016, bà Cú xem tivi và biết đến trường hợp ông Trần Văn Thêm ở Bắc Ninh mang thân phận tử tù đã 43 năm mà vẫn được minh oan. Nhờ ông Thêm chỉ dẫn, bà tìm đến ông Nguyễn Văn Hòa và được ông nhận lời đi kêu oan miễn phí. Tháng 1-2017, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì hành vi của bị can Mưu Quý Sường không cấu thành tội phạm giết người. Sau đó, gia đình ông Sường đã yêu cầu cơ quan làm oan phải xin lỗi, bồi thường oan cho ông. Đến năm 2018, ông Sường mới được Công an tỉnh Bắc Giang công khai xin lỗi.