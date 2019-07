VKSND quận Cái Răng, TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Mậu Quốc Cường (24 tuổi, cựu chiến sĩ công an phường Tân Phú, quận Cái Răng), Hồ Nhật An Khương (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Lê Điền Khắc Huy (33 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ khoảng 01 giờ sáng 22-12-2018, Cường thực hiện nhiệm vụ trực tại đơn vị. Lợi dụng lúc vắng người, Cường vào phòng làm việc của Phó trưởng Công an phường Tân Phú lấy một khẩu súng quân dụng và một hộp tiếp đạn (có năm viên đạn) đem về giấu trong tủ hồ sơ cá nhân của mình.

Đến sáng, Cường lên mạng xã hội Facebook rao bán khẩu súng cùng năm viên đạn và được Khương trả mua với giá 20 triệu đồng. Thỏa thuận xong, Cường mang "hàng" đến Bến Tre giao cho Khương nhưng Khương chỉ trả 14 triệu đồng và một cây dao găm.

Sau đó, Khương tiếp tục rao bán khẩu súng trên mạng zalo cho tài khoản tên “Hoa Anh Túc” với giá thỏa thuận là 65 triệu đồng. Khương “thuê” Huy làm trung gian để bán khẩu súng với giá 5 triệu đồng.

Sau khi Huy nhận tiền, khẩu súng được gửi đến TP Hà Nội giao cho Ngô Anh Tuấn nhận. Đến ngày 09-3, Công an phường Phương Nam, TP Uông Bí (Quảng Ninh) tuần tra phát hiện thu giữ một khẩu súng nhưng không có đạn trong hộp tiếp đạn.

Vật chứng vụ án được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Cần Thơ.