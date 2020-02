Cựu công an trốn truy nã gần 17 năm hầu tòa

Ngày 20-2, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Văn Năng (63 tuổi) sáu tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Bị cáo Dương Văn Năng tại tòa ngày 20-2. Ảnh: NN

Theo tòa, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã tiếp tay cho tội phạm xâm phạm quyền sở hữu. Bị cáo đã trốn truy nã trong một thời gian dài gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần có mức hình phạt thật nghiêm.

Tuy nhiên, bị cáo từng có nhiều giấy khen, gia đình bị cáo có công cách mạng. Bị cáo thành khẩn khai báo… Từ đó, tòa quyết định mức hình phạt nêu trên.

Tại tòa bị cáo khai, từng công tác trong ngành công an từ năm 1975 đến năm 2002 (là cảnh sát khu vực ở TP.HCM). Trước năm 2002, bị cáo ở nhà tập thể sau đó ra khỏi ngành nên dọn ra ngoài ở, đi làm bảo vệ. Từ đó đến năm 2017 bị cáo cũng không về quê (Trà Vinh). Năm 2017, có người em của bị cáo bị bệnh nên bị cáo mới về quê thăm em…

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 3-2002, Hoàng Văn Tân, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Văn Hiếu cùng nhau đi trộm cắp xe máy ở các tỉnh thuộc ĐBSCL (Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp…) mang về TP.HCM tiêu thụ.

Lương Đình Minh và Năng là bạn nên cả hai thống nhất nhận mua xe máy do Tân, Bình và Hiếu trộm cắp được để bán lại cho Võ Văn Rượt nhằm thu lợi bất chính.

Cáo trạng quy kết, Năng biết rõ bốn xe máy tổng trị giá 12,6 triệu là tài sản do Bình, Hiếu trộm cắp mà có nhưng vẫn cùng với Minh nhận và mang đi bán cho Rượt, thu lợi bất chính.

Ngày 4-12-2002, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cần Thơ (cũ) khởi tố vụ án, khởi tố Năng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do Năng bỏ trốn nên ngày 3-1-2003, Công an tỉnh Cần Thơ ra quyết định truy nã bị can, đến ngày 3-11-2019 thì bắt được. Trong quá trình điều tra, Năng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội...

Đối với Tân, Bình, Hiếu, Minh và Rượt đã bị TAND tỉnh Cần Thơ (cũ) xử phạt các mức án từ 4,5 năm đến 10 năm tù về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện những người này đã chấp hành xong hình phạt.