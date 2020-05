Ngày 8-5 TAND tỉnh Thanh Hóa đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Chí Phương cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa về tội nhận hối lộ

Bị cáo Phương đến tòa với sức khỏe yếu nên có người đi cùng dìu vào phòng xử và được tòa cho phép ngồi để trả lời. Chủ tọa cho biết ông Phương mất sức khỏe 62% nên đồng ý bị cáo có người đi cùng suốt phiên tòa diễn ra.

Trả lời thẩm vấn ông Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi nhận tiền từ Đỗ Đức Hiếu 260 triệu đồng. Ông Hiếu người làm đơn tố cáo ông Phương nhận tiền hối lộ để “chạy án” thì xin giảm án cho bị cáo Phương.



Bị cáo Nguyễn Chí Phương (trái) tại phiên tòa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ngoài việc thống kê lại quá trình phạm tội của ông Phương trong ba lần nhận hối lộ với tổng số tiền 260 triệu đồng, cáo trạng còn mô tả việc bị cáo có ý định trả lại tiền.

Theo đó sau khi xuất hiện các thông tin tố cáo ông Phương trên mạng xã hội Facebook, ông Phương đã đưa cho Trương Văn Quang, Đội trưởng Đội Chính trị hậu cần Công an TP Thanh Hóa mang 260 triệu đồng để giao cho Nguyễn Văn Hải (cán bộ CSGT) mang trả lại Hiếu.

Tuy nhiên Hiếu không nhận, Hải mang số tiền về đưa lại nhưng ông Phương không nhận và yêu cầu Hải trả lại bằng được cho Hiếu. Thấy sự việc phức tạp, Hải đã mang số tiền trên đến gặp trực tiếp Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa để báo cáo.

Sau khi nắm được nội dung sự việc, ông Trung đã gọi cho ông Phương đến báo cáo lại toàn bộ sự việc có sự chứng kiến của Phó Giám đốc Công an tỉnh Đào Đức Minh, ông Vũ Ngọc Ngũ Phó trưởng Phòng cán bộ tổ chức, Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Phương đã thừa nhận hành vi nhận tiền ba lần của Đỗ Đức Hiếu về việc nhờ giúp không xử lý kỷ luật, khởi tố Hiếu. Tại đây ông Trung chỉ đạo Phương nhận lại số tiền để giải quyết.

Sau đó ngày 24-11, ông Phương tiếp tục chỉ đạo cấp dưới là Đào Quang Thạch và Lê Thành Chung cùng đi đến nhà mẹ ruột của Hiếu để trả lại tiền nhưng mẹ của Hiếu không đồng ý.



Đỗ Đức Hiếu từng là thuộc cấp của bị cáo Phương tại phiên tòa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một ngày sau, để che dấu việc nhận tiền, ông Phương đã gọi cho Mỵ Duy Xuân, Đào Quang Thạch, Trương Văn Quang và Lê Thành Chung đến phòng làm việc của mình. Tại đây, ông Phương đã thông tin không đúng sự thật là việc Hiếu đưa tiền đã được báo cáo giám đốc, thường vụ đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa biết.

Để giữ uy tín cho đơn vị cá nhân và có căn cứ báo cáo cấp trên và yêu cầu lập biên bản ghi nhận sự việc các lần Hiếu đưa tiền. Chưa dừng lại, ông Phương còn chỉ đạo Đào Quang Thạch và Trương Văn Quang lập 3 biên bản khống nghi nhận sự việc vào các ngày 19-7, 20-7 và 4-8-2018. Sau khi lập biên bản và ký tên xong, ông Phương giao cho Trương Văn Quang giữ.

Ngày 26-11, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của Đỗ Đức Hiếu và cùng ngày Thanh tra Công an tỉnh làm việc với anh Hiếu, trong khi Đoàn thanh tra Bộ Công an làm việc với ông Phương. Quá trình làm việc ông Phương thừa nhận việc nhận 260 triệu đồng để chạy án.

Sau sự việc này, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiếu để xác minh. Ông này bị tước quân tịch, khởi tố điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 4-1, Công an tỉnh quyết định đình chỉ công tác với ông Phương. Lý do để chờ kết luận điều tra của Bộ Công an liên quan đến việc ông Phương bị tố nhận 260 triệu đồng tiền “chạy án”.

Sau đó Phương bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố và có lệnh bắt tạm giam. Tuy nhiên, tháng 1-2019, ông Phương bị đột quỵ, phải nhập viện nên cơ quan điều tra cho tại ngoại.