Cựu thượng tá công an 'phủi tội', nói bị vu khống

Sáng 12-5, phiên xét xử vụ án gian lận điểm của TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phần thẩm vấn đối với bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh).



Bị cáo bác bỏ cáo trạng

Theo cơ quan công tố, đầu tháng 5-2018, khi tham gia họp tại Sở GD&ĐT để chuẩn bị cho kỳ thi, ông Chất gặp Đỗ Mạnh Tuấn (cựu phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) nhờ nâng điểm cho một số thí sinh là con em cán bộ Công an tỉnh Hòa Bình.

Ông Tuấn gật đầu và đề nghị ông Chất tạo điều kiện bố trí nhân sự bảo vệ làm sao để việc nâng điểm được dễ dàng.

Ngày 29-6, ông Chất tới địa điểm chấm thi trắc nghiệm, đưa danh sách 10 thí sinh cho ông Tuấn. Kết quả, cả 10 người đều được nâng điểm. Lời khai của ông Tuấn còn cho thấy ông Chất đưa 500 triệu đồng của gia đình hai thí sinh để cảm ơn.



Cựu thượng tá Khương Ngọc Chất tại tòa. Ảnh: TP

Trước tòa, bị cáo Chất phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, khẳng định mình oan, không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cựu thượng tá công an đề nghị triệu tập Hoàng Văn Giang và Nguyễn Đức Thanh là hai cán bộ công an trực tiếp làm nhiệm vụ tai khu vực làm phách và chấm điểm; triệu tập những phụ huynh mà cáo trạng cho rằng bị cáo nhận thông tin để nâng điểm cho con em họ.

“Trong hồ sơ, những người này đều khẳng định không quen biết gì bị cáo” - ông Tuấn giải thích yêu cầu của mình.

Đặc biệt, bị cáo đề nghị triệu tập điều tra viên Cơ quan ANĐT Bộ Công an để cung cấp toàn bộ chứng cứ liên quan đến lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn vì cơ quan tố tụng đang căn cứ vào những lời khai này buộc tội bị cáo.

Cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ còn bày tỏ hiện mắc rất nhiều bệnh (tiền đình, huyết áp cao, tim mạch), nếu quá trình xét xử mà thấy mệt thì xin nghỉ một lúc để lấy lại tinh thần.

Bị cáo cũng cho hay đã có đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn để chữa bệnh, đồng thời có đơn khiếu nại, kêu oan gửi tới VKSND Tối cao và VKSND tỉnh Hòa Bình.

Có bị vu khống?

Ông Chất thừa nhận có gặp Đỗ Mạnh Tuấn, nhưng chỉ gặp 4-5 giây, anh em chào nhau và không hề trao đổi gì như lời ông Tuấn khai.

“Bản thân gia đình bị cáo không có ai là con em họ hàng tham dự kỳ thi, cũng không có bất cứ ai nhờ vả tác động điểm thi” - ông Chất khai.

Dù vậy, cựu thượng tá công an thừa nhận có gọi điện cho Nguyễn Quang Vinh (cựu trưởng phòng Khảo thí) và nhờ xem điểm giúp năm trường hợp là con em của “anh em trong công an tỉnh”. Khi ông Vinh nói không xem được, ông Chất tiếp tục nhờ ông Tuấn nhưng cũng không hứa trước.

HĐXX hỏi rõ việc nhận thông tin của năm thí sinh này như thế nào? Ông Chất nói được “anh em thân thiết” nhờ tại các hội nghị của công an tỉnh, ở khuôn viên công an tỉnh hoặc khi đi ăn sáng.

Bị truy vấn tại sao biết việc xem điểm trước là sai quy chế nhưng vẫn làm? Bị cáo khai do nể nang, đây cũng là tâm lý chung của phụ huynh có con em đi thi.

Về lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn liên quan đến việc đưa - nhận tiền, ông Chất phủ nhận. Cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho hay ngày 20-6 có họp giao ban tại công an tỉnh, lúc 7 giờ sáng đến cơ quan chuẩn bị tài liệu, 7 giờ 15 thì vào hội trường để họp... nên không thể gặp ông Tuấn đưa tiền.

Đáng chú ý, bị cáo Tuấn có một lời khai rằng sau khi làm việc với công an tỉnh thì đến nhà mẹ vợ ông Chất. Tại đây, ông Chất trấn an ông Tuấn “cứ bình tĩnh”, nếu công an có hỏi về các cuộc gọi giữa hai người thì chỉ được nói là “trao đổi về hoa lan, hoa huệ”.

Tuy nhiên, cựu thượng tá công an khẳng định ngày 29-7 ở nhà mẹ ruột cả đêm rồi sau đó đưa đi BV cấp cứu, không hề gặp hay bàn bạc gì với ông Tuấn. “Xung quanh nhà có rất nhiều camera, có thể chứng minh điều này” - ông Chất biện minh.

Trước sự mâu thuẫn về lời khai như đã nêu, đại diện VKS đề nghị HĐXX cho Đỗ Mạnh Tuấn lên đối chất. Bị cáo này vẫn khẳng định giữ nguyên các lời khai của mình như trong hồ sơ vụ án và tại tòa ngày hôm qua.

Ngược lại, ông Chất cho rằng ông Tuấn đang vu khống mình. Động cơ có thể do ông Tuấn thù ghét cá nhân khi ông Chất vận động và trực tiếp đưa đi đầu thú.

Cụ thể, ngày 28-7, khi đang làm thủ tục cho mẹ tại BV Đại học Y Hà Nội, ông Chất được ông Nguyễn Trọng Đắc (cựu giám đốc Sở GD&ĐT) thông báo bị cáo Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Ngay sau đó, ông Chất báo cáo cho giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và Cục trưởng Cục A03 Bộ Công an, đồng thời đề xuất đi vận động Tuấn đầu thú.

Được cấp trên đồng ý, ông Chất sang Sở GĐ&ĐT tỉnh Hòa Bình đưa Tuấn đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh. Trên đường đi, hai bên không trao đổi gì…