Đã có kết luận về bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh

Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM vừa có kết luận giám định bổ sung liên quan đến việc truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo kết luận, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera nên không rõ bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.



Ông Nguyễn Hữu Linh rời khởi toà khi hoãn xử ngày 25-6

Như PLO đã thông tin bị can Linh bị truy tố theo quy định tại Điều 146 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 17-4 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đưa ra những nhận định không rõ ràng, mang tính chủ quan như : “… Có khả năng bàn tay trái của ĐT2 chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của ĐT1,…” hay “… nên rất có thể bàn tay trái của ĐT2 đã chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của ĐT1, tuy nhiên không có căn cứ để xác định rõ vị trí chạm…”. Sau đó, cơ quan tố tụng đã truy tố và đưa vụ án này ra xét xử.



Còn theo kết luận mới: Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống Camera như trong tập tin Video cần giám định) bàn tay trái của ĐT2 có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của ĐT1 hay không”.



Sau đó, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM có Công văn trả lời khẳng định lại không đủ cơ sở xác định trong khoảng thời gian lúc 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây theo giờ hệ thống camera, bàn tay trái của ĐT2 có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của ĐT1 hay không do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của Camera.



Khi vào thang máy, ông Linh gặp cháu N.K.C (SN 2013) đi mua đồ giúp mẹ trở về và từ tầng trệt tòa nhà đi lên căn hộ của mình. Lúc này, Linh đã có những hành vi sàm sỡ cháu bé như ôm, hôn vào má, sờ vào đùi…



Sau khi về nhà, bé C. kể với cha mẹ là có người đàn ông lớn tuổi ở tầng 11 ôm hôn bé trong thang máy. Lúc này, anh X. (cha bé C.) đi xuống ban quản lý chung cư yêu cầu trích xuất camera trong thang máy để kiểm tra xem người đàn ông lớn tuổi đó là ai nhưng kỹ thuật viên không cho xem camera và chờ xin ý kiến của ban quản lý chung cư.



Sự việc sau đó được báo cho ban quản lý chung cư và ban quản lý đã trích xuất camera để xem xét. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời kiểm tra xem thẻ thang máy để xác định căn hộ mà ông Linh sử dụng.



Tuy nhiên, phải đến khoảng 9g45 sáng ngày 2-4, trưởng ban quản lý chung cư mới mời được ông Linh xuống, đồng thời mời cha mẹ bé C. cùng xuống làm việc.



Sau khi được cho xem lại camera với những hình ảnh đã được lưu lại, ông Linh thừa nhận người trong clip chính là mình và xin lỗi gia đình bé C.



Tuy nhiên, do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng , có số chứng minh nhân dân là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10-2007.