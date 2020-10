Đại án BIDV và sự thao túng của một người

Kê biên hàng chục nhà, đất của cha con ông Trần Bắc Hà Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thực hiện kê biên 10 bất động sản đứng tên sở hữu vợ chồng ông Trần Bắc Hà và con trai ông là Trần Duy Tùng tại TP.HCM. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kê hàng chục triệu cổ phần thuộc sở hữu của bị can Tùng tại Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú. Đặc biệt, thông qua hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, VKSND Tối cao Lào đã phong tỏa và ngăn chặn tài sản của ông Trần Bắc Hà tại Lào với tổng giá trị tài sản hơn 14,4 triệu USD (tương đương trên 300 tỉ đồng) để chờ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.