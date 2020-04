Dì kiện cháu yêu cầu bồi thuờng tổn thất về tinh thần

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo của ông C. (ngụ quận Tân Phú) trong vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm.

HĐXX nhận định căn cứ biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an quận Tân Phú cùng kết luận pháp y về thương tích, ngày 24-9-2015, ông C. đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể ông đã có lỗi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của bà T. gây chấn thương tay và chân với tỷ lệ thương tích là 5%.



Ảnh minh họa

Toà cho rằng ông là người có lỗi trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của nguyên đơn nên phải có trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần. Thiệt hại về tinh thần của nguyên đơn là không thể bù đắp hoàn toàn bằng vật chất và cũng không thể xác định chính xác giá trị của thiệt hại này.



Án sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ của hành vi vi phạm của bị đơn, căn cứ vào độ tuổi và mối quan hệ thân thuộc giữa nguyên và bị đơn quyết mức bồi thường tổn thất về tinh thần năm tháng lương tối thiểu là hoàn toàn hợp lý, hợp tình, không có căn cứ để xét giảm mức bồi thường thêm nữa.

Việc bị đơn đưa ra lý do bị giảm mức thu nhập trong thời gian này không phải là căn cứ để xét giảm mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần cho nguyên đơn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bà T. khởi kiện ông C. tại TAND quận Tân Phú. Bà trình bày bà là chị của mẹ ông C. Ngày 24-9-2015, bà cùng một người em đến nhà mẹ ông C. để xem di chúc của mẹ. Trong lúc các bên đang nói chuyện thì xảy ra tranh cãi.

Ông C. đã quát nạt, đuổi chị em bà ra khỏi nhà. Khi bà đang đi ra đến cửa nhà thì ông C. ở phía sau dùng tay và chân xô đẩy khiến bà té và gây thương tích ở tay và chân. Sau đó, bà T. đến công an phường trình báo sự việc.

Sau lần khởi kiện đầu, tại giai đoạn phúc thẩm, bà T. rút kháng cáo, đồng thời rút đơn kiện. Sau đó, ngày 24-4-2017 bà T. khởi kiện lại, yêu cầu ông C. phải xin lỗi công khai tại tòa án.

Đồng thời, bà yêu cầu bồi thường chi phí giám định, khám chữa bệnh, tiền thuê người giúp việc, tổn thất tinh thần... tổng cộng hơn 57 triệu đồng. Sau đó, bà rút một phần yêu cầu khởi kiện về bồi thường chi phí khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chi phí giám định.

TAND quận Tân Phú xử sơ thẩm vắng mặt ông C. Toà đình chỉ xét xử đối với yêu cầu ông C. phải xin lỗi công khai, yêu cầu bồi thường thiệt hại hại chi phí khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và chi phí giám định.

Toà chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà T. buộc ông C. phải bồi thường 7,45 triệu để bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm. Tòa không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí thuê người giúp việc nhà. Sau đó, ông C. kháng cáo, yêu cầu sửa bản sơ thẩm.