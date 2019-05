Điều tra vụ Nguyễn Hữu Linh trong 1 tháng nhanh hay chậm?

Như PLO đã thông tin tối 22-5, lãnh đạo Viện KSND TP.HCM xác nhận VKS quận 4 đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi sang TAND quận 4 để truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh (cựu Viện phó VKSND TP. Đà Nẵng) theo khoản 1 Điều 146 BLHS 2015. TAND quận 4 đã thụ lý và chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án “gây bão dư luận” này.

Trên mạng xã hội cùng nhiều ý kiến cho rằng ngày 20-4 cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Linh, đến khi kết thúc điều tra truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa chỉ là một tháng. Vậy thời gian này là nhanh hay chậm, có gì bất thường so với quy định tại BLTTHS hay không?



Hình ảnh cắp từ clip

Theo ThS Đinh Văn Đoàn (trường Đại học Luật TP.HCM) thì ông Linh bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Ông Linh bị truy tố thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng và theo quy định tại Điều 172 BLTTHS thì được điều tra trong thời hạn không quá hai tháng. Mặt khác theo Điều 240 BLTTHS trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, VKS sẽ truy tố bị can ra tòa.

“Điều tra torng vòng một tháng mà đã chuẩn bị đưa ra xét xử như vậy là phù hợp với quy định”, ThS Đoàn nhấn mạnh.

Đồng tình, luật sư (LS) Huỳnh Kim Ngân (Đoàn LS TP.HCM) cho biết thêm thời hạn (kể cả gia hạn) tối đa của giai đoạn điều tra là bốn tháng; đến giai đoạn truy tố là 30 ngày đối với loại tội phạm ít nghiêm trọng.

Trong trường hợp các tình tiết của vụ án đã rõ ràng, bị can hợp tác và khai báo phù hợp với các tình tiết chứng cứ khác mà CQĐT thu thập được thì có thể không cần áp dụng các biện pháp điều tra khác để làm sáng tỏ sự thật, khả năng kết thúc điều tra sớm hơn quy định tại điều luật.

Theo LS Nguyễn Văn Hồng (Đoàn LS TP.HCM) thì pháp luật hiện hành chỉ quy định thời hạn tối đa để tiến hành khởi tố, truy tố và xét xử đối với bị can, bị cáo mà không có giới hạn tối thiểu. Do vậy việc sớm kết thúc điều tra và tiến hành truy tố đối với bị can Nguyễn Hữu Linh trong trường hợp này là hoàn toàn phù hợp quy định pháp luật tố tụng hình sự, không có gì bất thường.