Độc lập xét xử - linh hồn của cải cách tư pháp

Cần lựa chọn phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp nhất . Phóng viên: Thưa ông, chúng ta thấy rằng việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tòa án vẫn cần đặt ra? + GS Lê Hồng Hạnh: Việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoạt động tư pháp dĩ nhiên là phương thức lãnh đạo mang tính chiến lược, cơ bản đối với hoạt động đặc thù của tòa án. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Đảng chấm dứt vai trò lãnh đạo khi đã tạo ra được linh hồn của pháp luật. Thi hành các quy định pháp luật về hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo tính độc lập tối đa của nó quan trọng không hề kém việc xây dựng chính sách, pháp luật. Xây dựng và thi hành pháp luật nói chung là hoạt động không thể cắt khúc, không có khoảng trống.

GS Lê Hồng Hạnh. Ảnh: Chân Luận Trong lĩnh vực tư pháp thì yêu cầu này càng trở nên cần thiết hơn vì liên quan đến công lý và quyền con người. Tuy nhiên, thi hành pháp luật trong hoạt động của tòa án có những đặc thù riêng so với trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, an sinh xã hội. Ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, sự tác động, can thiệp trực tiếp của các tổ chức Đảng có thể mang lại kết quả; còn trong hoạt động xét xử của tòa án, sự can thiệp, tác động ấy rất khó mang lại kết quả tốt... Xét xử là một hoạt động nghề nghiệp đặc biệt, nó phải được ngăn chặn, chống sự tác động từ mọi phía đến tư duy, niềm tin nội tâm và tính chính xác của việc áp dụng pháp luật. Chính vì vậy, cần lựa chọn phương thức lãnh đạo phù hợp nhất để thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tòa án.