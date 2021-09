VKSND quận 7 (TP.HCM) vừa phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang) về tội chống người thi hành công vụ. Đồng thời yêu cầu công an tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, công an quận 7 có quyết định thay đổi tội danh đối với người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7” sau gần một tháng điều tra, xác minh. Cụ thể từ tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác sang tội chống người thi hành công vụ.

Vì sau khi tiến hành điều tra có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố.



Ông Hồ Hữu Nhân làm việc với công an. Ảnh: TỰ SANG

Trong khi đó, luật sư của bị can có kiến nghị gửi các cơ quan tố tụng đề nghị đình chỉ điều tra bị can, áp dụng luật xử phạt vi phạm hành chính để xử phạt Nhân tương xứng với tính chất và mức độ hành vi vi phạm.



Như PLO đã thông tin ông Nhân là người xuất hiện trong video xưng “ban chỉ đạo quận 7” quậy tại siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza ở phường Tân Phong gây xôn xao dư luận từ ngày 29-8 vừa qua.

Theo clip, ông Nhân liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông...; giỡn mặt với tôi à…”. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận 7 cũng nhanh chóng vào cuộc xác định ông Nhân không phải công chức, viên chức hay cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng, chống dịch và khởi tố vụ án, bị can.