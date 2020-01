Hủy án vụ buôn lậu hơn 3.000 bao thuốc lá

Vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương xử phúc thẩm Vũ Xuân Bích, Nguyễn Văn Hòa Ngô Hoàng Long và Ngô Trọng Tiến về tội buôn bán hàng cấm.

Trước đó, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) xử sơ thẩm tuyên Bích 10 năm tù, Hòa tám năm sáu tháng tù, Tiến và Long mỗi bị cáo 8 năm tù.

Bích kháng cáo cho rằng không phạm tội buôn bán hàng cấm. Hòa, Long, Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.



Tang vật của vụ án.

Tại phiên phúc thẩm, Bích khai vì biết bắt đầu từ ngày 1-1-2018 hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu sẽ vi phạm pháp luật nên đã chấm dứt từ trước đó.



Hòa cũng thú nhận mình là chủ lô thuốc lá nhập lậu bị công an bắt giữ ngày 8, 9-1-2018.

Hòa khai đưa cho Giàu (không rõ lai lịch) 25 triệu đồng để nhập số hàng lậu trên. Hai người cùng thuê xe Toyota Fortuner BKS 51A-82059 chở hàng. Ông Nguyễn Hồng Tuyên là chủ sở hữu chiếc xe. Tuy nhiên, ông đã bán cho người khác, hiện không còn giữ hợp đồng bán xe nên không biết người mua là ai.

Cạnh đó, Long khai chỉ “đoán” Bích là người cầm đầu chứ không khẳng định chắc chắn.

Căn nhà không số tại phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An), nơi các bị cáo phân loại thuốc lá nhập lậu là nhà Tiến thuê cho đồng bọn. Nhưng Tiến khai căn nhà thuê tháng 11,12-2017 để chứa phế liệu. Sau đó, Tân (không rõ lai lịch) thuê lại. Tiến không cho Bích thuê nhà mà chỉ đến mua thuốc lá sỉ về bán lẻ nên không phải là đồng phạm vụ án.

Long, Hòa cũng xác nhận Tiến chỉ là người đến mua thuốc lá sau đó bán lại kiếm lời chứ không giúp sức.

Chủ nhà xác nhận Tiến là người thuê nhà, nhưng tháng 12 có một thanh niên khác đến trả tiền nhà, ông không biết là ai.

VKS nhận định bị cáo Bích không thừa nhận hành vi của mình. Hòa cũng xác nhận cuối năm 2017 Bích không còn buôn bán thuốc lá nhập lậu nữa nên Hòa mới sử dụng nguồn cung và các mối tiêu thụ của Bích để hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu. Hòa thừa nhận việc này không liên quan đến Bích. Vậy, các bị cáo có mâu thuẫn trong lời khai.

Ngoài ra, Tiến khai không phải là người cho Bích thuê lại căn nhà, chủ nhà cũng không nhận tiền thuê nhà từ Tiến như cáo trạng nêu.

Theo VKS, CQĐT cấp sơ thẩm chưa làm rõ chủ sở hữu chiếc xe Toyota Fortuner BKS 51A-82059 là ai, cho ai thuê để vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Đây là thiếu sót cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ về VKSND thị xã Dĩ An tiến hành điều tra lại làm rõ bản chất vụ án.

Qua xem xét, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của 4 bị cáo, hủy bản án sơ thẩm để VKSND thị xã Dĩ An điều tra lại.

Theo cáo trạng, sáng 9-1-2018, tại căn nhà không số phường Tân Đông Hiệp đội công an kinh tế- công an thị xã Dĩ An bắt quả tang Hòa, Long, Tiến, Cường đang phân chia 3280 bao thuốc lá điếu nhập lậu đi tiêu thụ nên bắt giữ và lập biên bản số hàng trên.