Khách Tây phạm tội, chủ khách sạn bị phạt hành chính

Ngày 18-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Stalker Walter Logan (sinh năm 1986, quốc tịch New Zealand) một năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 9-5-2019, bị cáo nhập cảnh vào Việt Nam tham quan du lịch và thuê phòng ở một khách sạn trên đường Lê Lai, quận 1, TP.HCM để lưu trú. Do thiếu tiền thuê xài, bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.



Stalker Walter Logan sau phiên xử. Ảnh: H.Y

Trong hai ngày 2 và 10-10-2019, bị cáo đã thực hiện 2 vụ trộm tại chi nhánh Công ty CP Thế Giới Di Động - Cửa hàng Điện máy xanh trên đường Cống Quỳnh, quận 1.

Bị cáo giả làm khách mua hàng đến lấy hai máy tính xách tay đang để trên kệ trưng bày giấu vào lưng quần phía trước bụng và dùng áo thun che phủ lại đem bán lấy tiền tiêu xài. Qua giám định, hai máy tính bị trộm có tổng trị giá là hơn 25 triệu đồng.



Liên quan đến vụ án này, chủ khách sạn cho bị cáo thuê phòng nhưng không đến công an phường để đăng ký lưu trú. Công an TP.HCM đề nghị công an quận 1 xử phạt hành chính theo Nghị định 167 năm 2013 của chính phủ.

Hiện CQĐT đang tiếp tục làm rõ lai lịch của hai người đàn ông gốc Âu mua máy tính xách tay của bị cáo.