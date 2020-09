Khởi tố 2 người hút trộm cát trên sông Hàm Luông

Ngày 20-9, nguồn tin PLO cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Đức (42 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri) và Phan Tấn Thành (36 tuổi, ngụ thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri) để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.



Tàu khai thác cát trái phép. Ảnh minh họa

Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 27-2, Phan Tấn Thành và Nguyễn Văn Đức (người làm thuê cho Thành) cùng đi khai thác cát về bán cho các cơ sở thu mua vật liệu xây dựng. Sau đó, cả hai điều khiển tàu sắt ra sông Hàm Luông đến khu vực gần Cù Lao Đất hút trộm cát.

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khi cả hai đã hút cát lên khoang chứa của tàu sắt được 45,5m3 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, từ tháng 9-2017 đến tháng 12-2019, ông Thành đã ba lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát sông trái phép, tổng số tiền phạt 10 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Văn Đức, từ tháng 2-2017 đến 16-12-2019, Đức cũng đã ba lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép với tổng số tiền bị phạt 14,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nộp phạt xong cả hai vẫn tiếp tục tái phạm hành vi này và bị bắt trong vụ việc trên.