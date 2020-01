Lại hoãn xử phúc thẩm vợ chồng ông Trần Vũ Hải

Sáng 16-1, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trốn thuế trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng nhà, đất tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Phiên tòa phúc thẩm này được mở do có kháng cáo của hai bị cáo - vợ chồng luật sư (LS) Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương.



Ông Trần Vũ Hải đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa, kiểm sát viên.

Theo quyết định hoãn phiên tòa, nhiều LS bào chữa cho các bị cáo Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương vắng mặt không lý do. Bà Ngô Tuyết Phương có đơn trình bày lý do đang khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tòa cho rằng tài liệu do bị cáo Phương cung cấp không có cơ sở để chấp nhận nên HĐXX xác định bị cáo Phương vắng mặt lần thứ hai không lý do.





Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định hoãn phiên tòa.

Mặt khác, những người làm chứng đều vắng mặt. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là công chứng viên của Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (có quốc tịch Việt Nam và Na Uy) có đơn xin xét xử vắng mặt.

Tuy nhiên, tòa cho rằng đơn không có xác nhận của chính quyền địa phương. Do đó, HĐXX xác định bị cáo Hạnh vắng mặt lần thứ nhất không có lý do. HĐXX quyết định thời gian mở lại phiên tòa phúc thẩm vụ án trên vào sáng 13-2.





Ông Trần Vũ Hải tại phiên tòa sáng 16-1.

Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa, ông Trần Vũ Hải và các LS bào chữa cho bị cáo này đề nghị thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Tuấn Long bằng một thẩm phán khác, thay đổi kiểm sát viên đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa tại phiên tòa. Tuy nhiên, TAND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định không thay đổi người tiến hành tố tụng với lý do đề nghị trên không có cơ sở.



Cũng trong phần khai mạc phiên tòa, các LS bào chữa cho bị cáo Trần Vũ Hải đã cung cấp cho HĐXX một số tài liệu mới, trong đó có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa bên chuyển nhượng là ông Ngô Văn Lắm (ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) và bên nhận chuyển nhượng là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (chị cùng mẹ khác cha với ông Lắm). Tuy nhiên, các tài liệu này chưa được xác minh, xem xét.

Trước đó, ngày 9-1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định hoãn phiên tòa xử phúc thẩm vụ án trốn thuế trên với lý do vắng các bị cáo, nhiều LS.