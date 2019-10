Lòng tốt ‘quái dị’ trong vụ gian lận điểm ở Sơn La

Ngày 17-10, phiên xử vụ án gian lận điểm tại Sơn La bước sang ngày làm việc thứ ba. Nhiều phụ huynh và đối tượng trung gian tiếp tục có những lời khai “không tưởng”.



Theo kết luận điều tra, trong 42 phụ huynh của các thí sinh được nâng điểm, sáu người thừa nhận “nhờ nâng điểm”, 21 người “nhờ xem điểm” và 15 người phủ nhận mọi chuyện. Đến cáo trạng, sáu người “nhờ nâng điểm” đã “biến” luôn thành “nhờ xem điểm”.

Tại tòa, hầu hết phụ huynh và các đối tượng trung gian đều có chung điệp khúc “nhờ xem điểm”. Dù chủ tọa đặt rất nhiều câu hỏi, đối chất trực tiếp với bị cáo, họ đều “kiên định” với lời khai của mình. Tuy nhiên, thực tế chứng minh ngược lại.

Tại tòa, ông Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La, khẳng định chỉ nhờ hai đối tượng trung gian “xem điểm” giúp. Tuy nhiên, con trai và cháu của ông Bình lần lượt được nâng 8,3 và 3 điểm để đủ điều kiện xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân. Hay như ông Lê Minh Loan, nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La, cũng khẳng định chỉ chuyển thông tin hai thí sinh NAT và TDH cho ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên phó trưởng Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La) để “gửi gắm” cho các bị cáo “nhờ xem điểm”. Thế nhưng kết quả là NAT từ 0,45 điểm đã được nâng lên 27 điểm để đủ điều kiện xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Thí sinh còn lại cũng được nâng tới 22,15 điểm.

Tương tự, các phụ huynh bị triệu tập tới tòa “đồng lòng” với nhau rằng chỉ nhờ “xem điểm”. Khi chủ tọa đặt vấn đề chỉ nhờ “xem điểm” nhưng tại sao lại được “nâng điểm”, một số không trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Bà Lù Thị Kem, giáo viên Trường Tiểu học Mường Bú, khai chỉ nhờ “xem điểm” nhưng con trai bà lại được nâng tới 16,15 điểm. Chủ tọa cho biết quá trình điều tra, bà Kem từng có lời khai “nhờ nâng điểm”, bà này lập tức phủ nhận và nói chưa từng khai như vậy.

Đặc biệt, bị cáo Trần Xuân Yến, cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT, tiếp tục phủ nhận lời khai của Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng) về việc mình là người chủ động đặt vấn đề nâng điểm cho con em của sếp. Bị cáo khẳng định chỉ nhờ bà Nga “xem điểm” chứ không hề yêu cầu “nâng điểm”.

Hôm nay (18-10), tòa tiếp tục làm việc.