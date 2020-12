Ông Đinh La Thăng đeo kính đen và khẩu trang đến TAND TP.HCM

Sáng 14-12, TAND TP.HCM mở phiên xử xét xử bị cáo Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), Nguyễn Hồng Trường (cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải) cùng năm đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Ông Đinh La Thăng được đưa đến toà. Ảnh: HOÀNG GIANG

Liên quan tới vụ án này, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”, cựu phó tổng gíam đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) cùng 12 đồng phạm bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

7 giờ sáng xe dẫn giải đã đưa các bị cáo đến trụ sở tòa án. Bước xuống xe, ông Thăng đeo kính đen, bịt khẩu trang. Theo quan sát, tinh thần các bị cáo khá ổn định khi đến phiên toà.



Trước đó, ông Đinh La Thăng bị tạm giam tại trại giam B14 Bộ Công an (Hà Nội); còn các bị cáo khác bị tạm giam tại trại giam T16 Bộ Công an, trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, trại tạm giam T75, trại tạm giam T771 Bộ Quốc phòng. Tất cả đã được di lý vào TPHCM trước ngày xử.

Trong vụ án này Bộ Giao thông vận tải được toà triệu tập với tư cách bị hại. HĐXX cũng triệu tập đơn vị, cá nhân liên quan như Bộ Tài Chính và 13 doanh nghiệp, như: Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Công ty TNHH Phát triển đầu tư Thái Sơn, Công ty CP BOT và BT Quốc lộ 20…

Đúng 8 giờ 30, chủ tọa thẩm phán Huỳnh Văn Trực, Phó chánh toà Hình sự TAND TP.HCM bắt đầu phiên xử. HĐXX năm người gồm chủ toạ, thẩm phán Vũ Tất Trình và ba hội thẩm nhân dân.



HĐXX gồm 5 người. Ảnh: HOÀNG YẾN

Đại diện VKSND Tối cao và VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa có ông Nguyễn Mạnh Thường, ông Lê Hữu Ngọc, ông Tô Hữu Thông, bà Trần Thị Liên và ông Ngô Phạm Việt.



Ông Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường trong phòng xử án. Ảnh: MINH TÂM

Theo báo cáo của thư ký phiên xử, các bị cáo, luật sư có mặt. Một đó người liên quan một số vắng mặt.



Hiện phiên xử bắt đầu với phần lý lịch bị cáo. Ông Thăng trình này rõ họ tên và nhân thân cùng các mức án các bản án đã xét xử. Ông Thăng chỉ nhớ năm xét xử, tội và mức án không rõ ngày tháng....



