Kê biên nhiều tài sản của gia đình ông Chung Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra lệnh kê biên tài sản đối với ba nhà, đất của ông Nguyễn Đức Chung, gồm: nhà, đất có diện tích 102,7 m2 tại 88 phố Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội), căn nhà ông Chung sử dụng thường xuyên cho đến khi bị bắt; căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 2B12A, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) và căn hộ chung cư có diện tích 175,7 m2 số 12B15, Nhà R3- 72A Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Đồng thời, áp dụng lệnh kê biên nhà, đất diện tích hơn 139 m2 của bị can Võ Tiến Hùng tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); kê biên căn hộ chung cư diện tích hơn 114 m2 của bị can Nguyễn Trường Giang tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).