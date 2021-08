Quá trình điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ liên quan đến việc nhập, sử dụng hóa chất Redoxy 3C xử lý ô nhiễm ao hồ ở Thủ đô, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được việc cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung có nhiều hành vi trái quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện cho công ty gia đình phân phối độc quyền chế phẩm của từ hãng Watch Water GmbH (CHLB Đức).



Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), Công ty Arktic do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) bỏ 100% vốn (5 tỉ đồng), làm thủ tục thành lập, để con trai là Nguyễn Đức Hạnh đứng tên trong Giấy đăng ký kinh doanh.

Sau đó, bà Hoa nhờ bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên giúp 40% vốn điều lệ; 60% còn lại để Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic đứng tên sở hữu.

Khi báo chí phản ánh việc gia đình mình có liên quan đến việc mua, bán chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP ký quyết định thành lập Đoàn Thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn TP Hà Nội.

Khi Đoàn Thanh tra phát hiện một số sai phạm, ông Chung nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng Thanh tra Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì.

Về việc này, quá trình điều tra, ông Chung thừa nhận với điều tra viên Bộ Công an là đã phát biểu, đưa thông tin không chính xác và can thiệp, gây sức ép, ép buộc, đe dọa, chỉ đạo Chánh Thanh tra TP và Đoàn Thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận thanh tra theo hướng không có sai phạm gì, không đúng sự thật.

Nhiều tình tiết tăng nặng

Hậu quả, Công ty Thoát nước Hà Nội lẽ ra có thể mua trực tiếp Redoxy 3C từ hãng Watch Water GmbH nhưng vì sự thao túng của lãnh đạo thành phố mà doanh nghiệp công ích này, từ năm 2016 - 2019, đã phải ký 15 hợp đồng kinh tế mua qua Công ty Arktic, tổng cộng hơn 489 tấn, trị giá hơn 167 tỉ đồng.

Trong đó, phần chênh lệch giá mua vào, bán ra của Arktic, tổng giá trị hơn 36 tỉ đồng được xác định là thiệt hại mà ngân sách phải gánh chịu.

Về hậu quả phi vật chất, hành vi phạm tội đã tác động tiêu cực đến hoạt động đúng đắn của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của chính quyền thành phố, góp phần dẫn tới sai phạm nghiêm trọng của một số cán bộ chủ chốt của Hà Nội, đến mức bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự.

C03 kết luận ông Nguyễn Đức Chung dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt (chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản) để phạm tội, hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, đổ tội cho người khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội…

Xác định cựu Chủ tịch UBND Hà Nội là chủ mưu, cầm đầu trong vụ phạm pháp hình sự, trong quá trình điều tra thì quanh co, chối tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng Thủ đô coi đây là các tình tiết tăng nặng khi truy tố, xét xử bị can Nguyễn Đức Chung.