Ông Nguyễn Văn Thể liên quan vụ án ông Đinh La Thăng ra sao?

Hai công ty từng ra tòa Do công ty Yên Khánh vi phạm hợp đồng mua bán quyền thu phí (chậm thanh toán) nên Tổng công ty Cửu Long khởi kiện ra TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) yêu cầu công ty Yên Khánh thanh toán số tiền phạt chậm thanh toán. Toà hai cấp buộc Công ty Yên Khánh phải thanh toán cho tổng công ty Cửu Long số tiền 262 tỉ đồng. Đồng thời tòa chấp nhận một phần yêu cầu của Công ty Yên Khánh buộc Tổng công ty Cửu Long thanh toán lại số tiền bù đắp các thiệt hại do ảnh hưởng của việc thi công lắp đặt hệ đồng ITS là 2,4 tỉ đồng. Ngày 9-7-2018, Công ty Yên Khánh có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với hai bản án trên. VKSND cấp cao tại TPHCM đã ra yêu cầu hoãn thi hành án. Ngày 4-5 và ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi TAND cấp cao tại TP.HCM đề nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ tranh chấp này, để đảm bảo xử lý triệt để, thống nhất trong vụ án hình sự do cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý.