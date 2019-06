Pháp lý trong vụ gia đình đại gia Tư Hường

Cha con tố nhau Theo đơn tố cáo, ông Chấn cho rằng bà Tư Hường bị bệnh nên giao cho con là ông Toàn quản lý Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc về vợ chồng ông. Tuy nhiên, ông Toàn cùng một số người chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông. Trưa 25-7-2018, nhiều người đã đột nhập nhà, mở két sắt, lấy đi nhiều hồ sơ, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng ông… Ngoài ra, các phần góp vốn, cổ phần trong Tập đoàn Hoàn Cầu và các khoản đầu tư vào các DN do ông nhờ người thân đứng tên đều đã bị sang tên cho người khác và phần lớn là do người làm công cũ đã tiếp tay với con trai thứ của ông chiếm giữ. Trong khi phía ông Toàn và những người bị tố cáo đề nghị đình chỉ hoạt động điều tra vì những người anh em còn lại trong gia đình lợi dụng tình trạng kém minh mẫn của ông Chấn ở độ tuổi 95 xúi giục ông tố cáo. Những người con khác đã được bà Tư Hường trao cho nhiều cơ hội nhưng đều không thành công. Do vậy, từ năm 2012 bà đã mong muốn ông Toàn tiếp tục quản lý tài sản, điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Việc chuyển giao công khai giữa các con được sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình khi bà còn đang minh mẫn.