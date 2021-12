Ngày 3-11, Chi cục THADS quận 1 (TP.HCM) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, THA hành chính năm 2020.

Báo cáo tại hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận 1 Nguyễn Tiến Huy cho biết kết quả công tác năm 2021 của đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thi hành xong về tiền với tỷ lệ hơn 51% (vượt hơn 10% so với chỉ tiêu được giao), về việc đạt hơn 75% (còn thiếu hơn 7% so với chỉ tiêu được giao). Nguyên nhân khách quan dẫn đến không thể hoàn thành chỉ tiêu thi hành xong về việc, là do các tháng giãn cách xã hội dẫn đến việc xử lý hồ sơ bị dồn ứ.



Chi cục trưởng Chi cục THADS quận 1 Nguyễn Tiến Huy báo cáo tại hội nghị. Ảnhh: NGÂN NGA

Đơn vị không phát sinh vụ việc theo dõi thi hành án hành chính và cũng không có vụ việc nào về bồi thường nhà nước . Về công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành không phát sinh vụ việc án tuyên không rõ , sai sót dẫn đến khó thi hành. Chi cục đã ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định pháp luật. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành.

Trong năm 2021, Chi cục chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án (THA) chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật. Chi cục cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, đặc biệt là các vi phạm trong kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án.



Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND quận 1. Ảnhh: NGÂN NGA

Cũng theo ông Huy, trong năm 2022, Chi cục THADS quận 1 tiếp tục tập trung xử lý hồ sơ thuộc diện án kinh tế, tham nhũng, đặc biệt những hồ sơ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi. Đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản để kịp thời phân loại và xử lý hồ sơ, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước. Tập trung rà soát và đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm các hồ sơ có điều kiện trên 3 năm nhưng chưa thi hành xong, đặc biệt là án tín dụng ngân hàng có điều kiện trên 3 năm và giá trị thi hành trên 20 tỷ. Chú trọng công tác thi hành án liên quan các tổ chức tín dụng ngân hàng, tập trung xử lý tài sản thế chấp, bảo đảm nhằm giải quyết dứt điểm trong năm công tác.



Quyền Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hoà. Ảnhh: NGÂN NGA

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh- Phó Chủ tịch UBND quận 1 ghi nhận, đánh giá cao về công tác tổ chức THADS, THA hành chính của Chi cục THADS quận 1. Các cơ quan trong khối nội chính cần thực hiện phối hợp tốt hơn nữa trong công tác THADS, đảm bảo tham mưu tốt cho Thường trực Quận ủy và UBND Quận chỉ đạo các vụ việc cưỡng chế phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Quyền Cục trưởng Cục THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hoà, nhấn mạnh Chi cục THADS quận 1 là đơn vị nhận được sự quan tâm sâu sắc về công tác THA từ lãnh đạo UBND quận 1. Do đó ông Hoà mong rằng Chi cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc trong thời gian tới.