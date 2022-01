4 hình thức xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi Thông tư 17/2021 của Bộ NN&PTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ có hiệu lực từ ngày 2-2. Thông tư quy định rõ bốn hình thức xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi, bao gồm: Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn; Chuyển mục đích sử dụng; Tái xuất và tiêu hủy. Theo đó khắc phục lỗi của sản phẩm được áp dụng đối với trường hợp thực phẩm có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm thực phẩm an toàn; khắc phục lỗi ghi nhãn được áp dụng đối với trường hợp thực phẩm ghi nhãn chưa đúng theo quy định. Chuyển mục đích sử dụng áp dụng đối với trường hợp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng, không được sử dụng làm thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác sau khi xử lý phù hợp. Tái xuất được áp dụng trong trường hợp thực phẩm nhập khẩu không bảo đảm an toàn và thuộc diện tái xuất theo quy định pháp luật. Còn tiêu hủy áp dụng khi thực phẩm có mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố, quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.