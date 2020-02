Sắp xử vụ lập quỹ đen tại Chi cục Văn thư Lưu trữ Hậu Giang

Tháng 8-2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Khải, ông Viên Em, bà Tuấn Anh và ông Quyết tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 10-2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang quyết định khởi tố bổ sung đối với ông Khải tội tham ô tài sản. Ông Khải bị bắt tạm giam từ ngày 18-8-2018 đến ngày 29-1-2019 thì được cho bão lãnh và thự hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.