Thanh niên tông CSGT trọng thương có phạm tội giết người?

Như PLO đã phản ánh lúc 11 giờ 10 phút trưa 9-7, Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ Đội CSGT – TT – CĐ Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên tỉnh lộ 354 đoạn qua thôn Tân Nam (xã Mỹ Đức) thì bị một thanh niên phóng xe máy như bay tông trúng.

Cụ thể, khi Thượng úy Quý cùng hai cán bộ mặc sắc phục CSGT khác đang đứng ở lòng đường thì Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn) chạy xe Airblade theo hướng Tiên Lãng – Kiến An không đội mũ bảo hiểm phóng tới với tốc độ cao.

Thượng úy Quý chạy vào trong tránh nhưng không kịp, bị xe máy của Thắng tông trúng. Cú tông mạnh khiến thượng úy Quý văng lên không trung rơi xuống và bị trọng thương.



Hình ảnh cắt từ Clip.

Hiện công an huyện An Lão đã tạm giữ Thắng, để điều tra làm rõ. Theo Công an xã Thái Sơn (huyện An Lão), Thắng hiện đang sống cùng cha, sau khi học xong lớp 9, Thắng nghỉ học làm lao động tự do.

Vấn đề pháp lý nhiều người quan tâm là hành vi của Thắng có dấu hiệu của tội phạm hình sự nào?

Theo luật sư Đinh Thái Hoàng- Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh, hành vi cố tình điều khiển xe tông trúng CSGT đang làm nhiệm vụ của Thắng đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người quy định tại Điều 123 BLHS 2015 và thuộc trường hợp giết người chưa đạt.

Theo thông tin ban đầu thì đến thời điểm thực hiện hành vi Thắng 16 tuổi, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người (nếu bị truy tố), vì đây là tội đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể khoản 2 Điều 12 BLHS 2015 thì người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, tội cố ý gây thương tích, tội hiếp dâm...

Đoạn Clip ghi hình cho thấy Thắng điều khiển xe máy di chuyển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm theo quy định và tông trực diện vào Thượng úy Quý khiến bị văng lên cao rồi rơi xuống đường và bị thương nặng.

Xét về yếu tố lỗi, luật sư Hoàng cho rằng Thắng đã thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Xe máy được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ, nên người điều khiển phải ý thức rõ việc chạy xe với tốc độ cao sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Hậu quả của hành vi ấy có thể dẫn đến chết người nên Thắng bắt buộc phải ý thức được trách nhiệm an toàn khi tham gia giao thông.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Quang Trung – Đoàn Luật sư TP.HCM cũng cho rằng hành vi của Thắng đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Về mặt ý thức chủ quan, việc điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào người khác đã thể hiện Thắng mong muốn hậu quả chết người xảy ra.

Chưa kể Thắng điều khiển xe chạy rất nhanh trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm theo quy định, hành vi này ngay từ đầu đã vi phạm về hành chính. Ngoài ra công an cần phải phải xác định thêm các yếu tố khác như Thắng có sử dụng các chất kích thích như ma tuý, rượu, bia hay không.