'Thấy văn bản mật của Bộ Công an nên tin tưởng'

Chiều 3-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm" cùng các bị cáo trong vụ thâu tóm đất vàng ở Đà Nẵng.

Bị cáo Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) khẳng định người có thẩm quyền ra quyết định chuyển nhượng các dự án công sản trên địa bàn TP ở thời điểm phạm tội là cựu chủ tịch Trần Văn Minh.

Bị cáo khai biết Vũ thông qua công việc và thông qua lãnh đạo TP, cụ thể là Trần Văn Minh. Ông Minh từng nói với bị cáo rằng Vũ có công ty bình phong của Bộ Công an.



Bị cáo Trần Văn Minh. Ảnh: TUYẾN PHAN

Tại dự án khu đất 3,264m2 ở đường Ngô Quyền, ông Minh có bút phê và cho bị cáo xem công văn của Bộ Công an với nội dung đề nghị TP cho phép công ty bình phong Bắc Nam 79 được chuyển nhượng khu đất trên.

Theo bị cáo, nếu bình thường thì việc chuyển nhượng này phải thông qua đấu giá theo đúng quy định.

“Vậy tại sao bị cáo vẫn làm tờ trình gửi Trần Văn Minh để chuyển khu đất cho công ty 79?” – chủ tọa hỏi.

Bị cáo nói từng báo cáo cho Chủ tịch TP và được ông Minh gọi lên phòng, nói rằng các lãnh đạo TP đã biết và đề nghị tạo điều kiện cho Bộ Công an trong việc chuyển nhượng khu đất.

“Theo bị cáo, công văn của Bộ Công an có bắt buộc UBND TP Đà Nẵng phải chuyển nhượng khu đất đó cho Công ty Bắc Nam 79 không qua đấu giá?” – chủ tọa truy vấn.

Cựu phó Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng trả lời được ông Trần Văn Minh nói rằng hoạt động tình báo của lực lượng công an có các pháp lệnh, nghị định quy định, trong đó phải tạo điều kiện để công ty bình phong hoạt động nhằm bảo vệ đảng và nhà nước.

Do vậy, nhận thức của bị cáo lúc đó thấy quyết định của lãnh đạo là đúng, lại thấy văn bản mật do Thứ trưởng Bộ Công an ký nên càng tin tưởng với quyết định của mình.

Bị cáo này cũng thừa nhận có tham gia soạn thảo công văn 8332 để Trần Văn Minh ký chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trên cho Phan Văn Anh Vũ. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ chính trị, liên quan đến văn bản mật của Bộ Công an về bảo vệ đảng, nhà nước chứ bị cáo không hưởng lợi gì.