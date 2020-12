Tìm cách tiêu hủy hàng tấn ma túy tang vật

Đề xuất kê biên toàn bộ tài sản trong án tham nhũng Theo quy định hiện nay, trong quá trình điều tra chỉ cho phép kê biên tài sản có giá trị tương ứng với giá trị phạm tội và thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Trong khi đó mức độ và giá trị tài sản phải thu hồi trong các vụ án tham nhũng được xác định đầy đủ, cụ thể khi bản án có hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc thu hồi tài sản tham nhũng phần lớn không được đầy đủ do giá trị tài sản đã kê biên trong quá trình điều tra thường thấp hơn giá trị tài sản phải thu hồi và những tài sản khác không được kê biên trong quá trình điều tra do đó bị tẩu tán. Nhằm đảm bảo cho việc THA thu hồi tài sản có hiệu quả, Phòng nghiệp vụ 2, Cục THADS TP.HCM kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật về tố tụng, cho phép cơ quan điều tra được áp dụng biện pháp bảo đảm tất cả tài sản của người có hành vi phạm tội đối với các tội phạm tham nhũng, kinh tế.