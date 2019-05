Toà chưa thụ lý đơn kiện của chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM

Thông tin từ TAND TP.HCM, hôm qua, 27-5, tòa này có nhận đơn khởi kiện của ông Quách Duy (bằng hình thức nộp trực tiếp) yêu cầu tòa giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính xử phạt đối với ông.

Theo quy định, phòng nhận đơn đã chuyển cho lãnh đạo toà xem xét việc nộp đơn khởi kiện cùng các tài liệu kèm theo đã đủ điều kiện khởi kiện hay không để trả lời có hay không thụ lý vụ án. Trong trường hợp cần bổ sung những tài liệu gì, toà sẽ có yêu cầu trực tiếp đối với người nộp đơn. Thời hạn của quy trình này thường là một tuần...

Theo đó, toà đã có hẹn vào ngày 7-6 tới mới có câu trả lời cho người nộp đơn.

Theo đơn, ông Duy nộp đơn để khởi kiện Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, người đã ký quyết định số 12/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông.

Quyết định xử phạt có nội dung: “Vào lúc 17 giờ 38 phút ngày 04/9/2019, ông Quách Duy đã cung cấp, truyền đưa thông tin: “Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản Nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép ở khu đất “vàng” số 76 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TPHCM” trong bài viết “Đốt củi” đăng trên mạng xã hội facebook Duy Quách (www.facebook.co..qduyvn) do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, cá nhân khác”.

Ngoài xác định người bị kiện là Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, ông Duy còn xác định những người liên quan đến việc khởi kiện của mình là ba Thanh tra viên Thanh tra Sở này.

Theo ông Duy, ông đăng thông tin trên là đúng sự thật, không vi phạm pháp luật. Bởi lẽ chỉ là dẫn, trích lại thông tin từ báo mạng. Đồng thời, ông Duy còn cho rằng việc xử phạt trên đối với ông chưa bảo đảm về mặt thẩm quyền, thủ tục luật định.



Quyết định ông Duy khởi kiện

Trong đơn khởi kiện, ông Quách Duy đề nghị TAND TP.HCM giải quyết một số nội dung như sau:



"Một là, buộc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố phải hủy ngay Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Duy.

Hai là, buộc Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố phải bồi thường cho ông Quách Duy với số tiền là 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng): nếu trong thời gian chờ Tòa án nhân dân thành phố giải quyết đơn khởi kiện của ông Quách Duy, ông Quách Duy phải đóng tiền phạt theo Quyết định số 12/QĐ-XPVPHC ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh."

Đồng thời, ông Duy cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.