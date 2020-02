Tòa ra lệnh tạm giam nhưng bị cáo đang chữa bệnh tâm thần

PLO có bài phản ánh ngày 7-1 TAND tỉnh Bình Dương đã hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hảo (ngụ phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) về tội giết người. Lý do hoãn xử là do bị cáo vắng mặt không rõ lý do.

Trong quyết định hoãn xử, TAND tỉnh Bình Dương cho biết trước đó tòa này đã ra quyết định bắt, tạm giam đối với bị cáo Hảo nhưng theo xác minh của cơ quan Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương thì bị cáo không có mặt tại địa phương.

Trao đổi với PLO, bà Lư Hồng Thủy (vợ của bị cáo Hảo) cho biết sở dĩ chồng bà không có mặt tại nơi cư trú là vì ông đang chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Khoa Bán cấp tính nam, nơi bị cáo Hảo đang điều trị. Ảnh: PHONG HÀ



Theo bà Thủy, chồng bà thường có nhiều biểu hiện bất thường về mặt tinh thần, việc diễn đạt ngôn ngữ có nhiều khó khăn, thường xuyên biểu hiện thái độ lo lắng về những chuyện không đáng.



Ông Hảo thường xuyên bị mất ngủ, hay quên, dễ bị kích động hay rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình đã đưa ông Hảo đi khám tại Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 2 và được bác sĩ chẩn đoán là rối loạn cảm xúc lo âu và trầm cảm.

Gia đình cũng đã làm đơn đề nghị cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An) đưa ông Hảo đi giám định pháp y tâm thần nhưng họ chưa nhận được phản hồi.

“Sau khi nhận được cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về tội giết người, chồng tôi gần như điên loạn, gia đình tôi phải đưa đi bệnh viện tâm thần điều trị hơn một tháng.

Do phiên toà lên lịch xét xử vào chiều 14-11-2019 nên gia đình phải xin cho Hảo xuất viện vào ngày 13-11-2019. Tuy nhiên, phiên tòa ngày 14-11 đã bị hoãn do người bị hại có đơn xin hoãn.

Sau đó, do bệnh tình của chồng tôi không đỡ nên ngày 3-1-2020 gia đình tiếp tục đưa ông đến Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 để nhập việc điều trị. Đến ngày 20-1-2020, tôi xin cho chồng tạm xuất viện để về quê ăn tết.

Trước ngày xét xử (ngày 7-1-2020 - PV), công an địa phương có đến nhà xác minh thì tôi trả lời chồng tôi đã nhập viện để điều trị bệnh tâm thần. Công an có yêu cầu viết bản tường trình và tôi đã tường trình đầy đủ. Sau tết âm lịch, gia đình tôi tiếp tục đưa chồng nhập viện vào ngày 3-2-2020 để tiếp tục điều trị cho đến nay”.

PV cũng đã liên hệ với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai). Bệnh viện này xác nhận ông Hảo có nhập viện điều trị từ ngày 18-10-2019 đến ngày 13-11-2019. Sau đó, ngày 3-1-2020, ông Hảo nhập viện và đến ngày 20-1 thì xuất viện. Mới đây nhất, từ ngày 3-2, ông Hảo tái nhập viện điều trị cho đến nay.