Tòa xin lỗi người giải cứu cha bị tù oan 18 tháng

Ngày 29-1, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức xin lỗi công khai đối với anh Trần Triệu Bảo Hoàn (32 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên).

Anh Hoàn bị TAND tỉnh Phú Yên xử sai, khiến công dân này phải ở tù oan 437 ngày. Cuộc xin lỗi, cải chính công khai diễn ra tại trụ sở UBND thị trấn Hai Riêng.



Ông Lương Quang, Phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên, lạnh lùng bắt tay người bị ở tù oan Trần Triệu Bảo Hoàn. Ảnh: TẤN LỘC

Bị xử 18 tháng tù sau khi lao vào cứu cha



Dự cuộc xin lỗi có ông Lương Quang, Phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, lãnh đạo TAND tỉnh phân công cho thẩm phán Nguyễn Việt Hùng, Phó chánh tòa Hình sự TAND tỉnh trực tiếp xin lỗi công khai đối với anh Trần Triệu Bảo Hoàn.

Ông Nguyễn Việt Hùng trình bày tóm tắt hành vi gây thiệt hại, nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại đối với anh Hoàn.

Theo đó, ngày 24-4-2012, vợ chồng các ông Trần Giang Nam, Dương Văn Hoài thuê ba người từ TP Tuy Hòa (Phú Yên) và rủ thêm một người khác cùng nhau đi lên rẫy ở huyện Sông Hinh. Đến nơi, thấy ông Trần Văn Miên (cha anh Hoàn) đang cắt cỏ, ông Nam hỏi ông Miên chuyện lấn chiếm đất rồi hai bên cãi nhau. Ông Miên cầm lưỡi liềm đe dọa, đuổi đánh ông Nam.

Lúc này, ông Hoài cùng những người đi cùng đang chặt phá cây cà phê của ông Miên. Khi thấy ông Miên cầm liềm đuổi ông Nam, ông Hoài dùng rựa xông vào chém ông Miên, gây thương tích. Tiếp đó, ông Hoài ôm vật ông Miên đè xuống đất. Ông Nam cùng nhiều người đi cùng đứng bao vây ông Miên đang bị ông Hoài kẹp cổ, đè xuống đất.



Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó chánh tòa Hình sự TAND tỉnh đọc lời xin lỗi công khai đối với anh Trần Triệu Bảo Hoàn. Ảnh: TẤN LỘC

Nghe tiếng kêu cứu và nhìn thấy cha mình đang nằm dưới đất, anh Trần Triệu Bảo Hoàn đem theo rựa chạy đến. Lúc này, ông Miên vẫn đang bị ông Hoài vật đè nằm dưới đất, tay bị chảy máu.

Anh Hoàn liền xông vào dùng rựa chém về phía ông Hoài. Ông Hoài dùng vừa chống đỡ vừa đánh trả. Bị anh Hoàn chém trúng tay cầm rựa, ông Hoài chống đỡ, gây thương tích đối với anh Hoàn. Tiếp đó, ông Trần Đình Đăng (do các ông Nam, Hoài thuê) cũng cầm rựa chạy đến đánh anh Hoàn.



Lúc đầu, Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Phú Yên kết luận ông Hoài bị thương tích 22%, sau đó giám định lại bỗng tăng lên 25%.



Anh Trần Triệu Bảo Hoàn. Ảnh: TẤN LỘC

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-3-2014, TAND huyện Sông Hinh phạt anh Trần Triệu Bảo Hoàn 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, phạt Dương Văn Hoài sáu tháng tù cho hưởng án treo cùng tội danh này. Sau khi anh Hoàn kháng cáo kêu oan, ngày 11-8-2014, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản sơ thẩm.



Đang thụ án được đình chỉ vì không phạm tội

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, anh Hoàn bị bắt đi thi hành án phạt tù tại Trại giam Xuân Phước của Bộ Công an (đóng ở huyện Đồng Xuân, Phú Yên). Trong thời gian anh Hoàn thụ án, gia đình vẫn liên tục kêu oan.

Ngày 29-12-2015, chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định kháng nghị, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm, sơ thẩm để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Đến ngày 11-1-2016, sau hơn 14 tháng thụ án, anh Hoàn được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù.



Anh Trần Triệu Bảo Hoàn bên cha mẹ tại cuộc xin lỗi của TAND tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Quyết định giám đốc thẩm ngày 20-6-2016 của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định: Hành vi phạm tội của Trần Triệu Bảo Hoàn xuất phát từ hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của Dương Văn Hoài. Khi đó, Hoàn đang bị kích động mạnh về tinh thần vì nhìn thấy cha ruột đang bị nhiều người vây quanh, đè đánh gây thương tích. Tòa sơ thẩm, phúc thẩm kết án Hoàn tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS là chưa đủ căn cứ vững chắc.

Hành vi của Hoàn có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 105 BLHS. Tuy nhiên, Dương Văn Hoài chỉ bị thương tật với tỉ lệ 25%, nếu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Triệu Bảo Hoàn về tội danh này thì hành vi của Hoàn chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.





Bà Triệu Thị Hồng Vân, mẹ anh Trần Triệu Bảo Hoàn phát biểu ý kiến tại cuộc xin lỗi. Ảnh: TẤN LỘC

Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng chỉ rõ bản giám định pháp y kết luận Dương Văn Hoài bị tổn hại 25% sức khỏe là căn cứ vào bản tiêu chuẩn thương tật tại một thông tư liên tịch đã hết hiệu lực để giám định thương tật. Do đó, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Yên và bản án sơ thẩm của TAND huyện Sông Hinh để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.



Sau một thời gian điều tra lại, ngày 5-10-2017 cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với anh Trần Triệu Bảo Hoàn. Lý do đình chỉ là hành vi của anh Hoàn không cấu thành tội phạm.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, TAND tỉnh Phú Yên thấy được trong quá trình xét xử phúc thẩm vụ án trên, HĐXX không đánh giá đúng tính chất, hậu quả, nguyên nhân, động cơ mục đích của anh Hoàn gây ra để ra quyết định đúng pháp luật. Ngược lại, TAND tỉnh vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Sông Hinh là không đúng pháp luật, xam phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Hoàn là lỗi thuộc về HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh.

“Thay mặt Nhà nước, đại diện lãnh đạo cơ quan xin lỗi anh Trần Triệu Bảo Hoàn, gia đình, người thân của anh Hoàn và nhân dân; mong muốn anh Hoàn chấp nhận lời xin lỗi. Đồng thời, cam kết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại”- Phó chánh tòa Hình sự TAND tỉnh nói.



Anh Trần Triệu Bảo Hoàn sau khi bị ở tù oan. Ảnh: CTV

Anh Trần Triệu Bảo Hoàn và gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi trên. Cuộc xin lỗi diễn ra rất chóng vánh, đại diện TAND tỉnh Phú Yên, các cơ quan tố tụng huyện Sông Hinh tỏ thái độ rất lạnh lùng.