Ngày 20-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM có thông báo kế hoạch xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự.

Lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng có ba vụ án cần phải chủ động, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, báo cáo những khó khăn, vướng mắc... Đồng thời, tòa có thể sớm lên lịch đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định pháp luật. Khi mở phiên toà xét xử thì báo cáo kết quả ngay sau khi tuyên án.

Một là vụ án Nguyễn Thành Tài và đồng phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đây là vụ án mà Viện trưởng VKSND TP.HCM có kháng nghị liên quan việc xác định thiệt hại và trách nhiệm dân sự vụ ông Tài (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) và đồng phạm giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

Trước đó, xử sơ thẩm, tòa tuyên phạt ông Tài tám năm tù. Cùng tội, bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Lavenue) bị phạt năm năm tù; ông Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM) bị phạt năm năm tù; ông Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) bốn năm tù; ông Trương Văn Út (cựu phó trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở TN&MT TP.HCM) bị phạt ba năm tù...

Đáng chú ý, HĐXX cho rằng thiệt hại vụ án chỉ là 252 tỉ đồng. Vì tại thời điểm giao đất 8-12 Lê Duẩn nếu thực hiện đúng quy định thì Nhà nước sẽ thu được 900 tỉ. Tuy nhiên, do giao đất trái quy định nên Nhà nước chỉ thu được 647 tỉ. Trong khi, VKS trong cáo trạng truy tố và kháng nghị xác định thiệt hại là 1.927 tỉ.

Vụ án thứ hai là vụ Trần Phương Bình và các đồng phạm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Còn gọi là đại án Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2.

Cuối tháng 11-2020, TAND TP.HCM nhận định hành vi của bị cáo Bình và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, trong thời gian ngắn đã gây thiệt hại số tiền lớn cho DAB. Trong đó, ông Bình là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hàng loạt vi phạm dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn.

Cụ thể là việc vi phạm cho vay không đúng quy định đối với bốn nhóm khách hàng lớn gây thiệt hại số tiền 8.800 tỉ đồng.



Ngoài ra, bị cáo Bình còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của DAB 75,6 tỉ đồng để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay trước đó...

Sau khi xử sơ thẩm, các bị cáo trong vụ án và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan có kháng cáo. Trước đó, phiên phúc thẩm từng mở nhưng phải hoãn đã triệu tập UBND tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH Ba Son, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Vĩnh Thái cùng 12 đơn vị, cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.

Vụ thứ ba là vụ án Lê Thanh Liêm (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An) phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án được thụ lý ngày 18-12-2020.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Liêm ba năm tù, sau đó bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An, Sở Y tế tỉnh này đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, ông Liêm là Giám đốc Sở Y tế và biết các thiết bị được nhà thầu là Công ty Đông Nam Á nhập về đã bị thay đổi về xuất xứ hàng hóa và model so với hợp đồng. Tuy nhiên, ông đã không chỉ đạo thực hiện tham khảo lại giá, không phê duyệt điều chỉnh lại dự toán gây thất thoát 871 triệu đồng; thanh toán thừa khối lượng dây cáp mạng và ổ cứng lưu trữ so với thực tế thi công 40 triệu đồng…

***

Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM thông báo đến các Chánh tòa chuyên trách nhắc nhở các thẩm phán thuộc các Tòa chuyên trách được phân công là chủ toạ ba phiên xử hình sự trên.

Thông báo trên thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TAND tối cao về việc xét xử, phối hợp giải quyết và báo cáo về các vụ án trong lĩnh vực y tế và điều chỉnh kế hoạch xét xử các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo năm 2021.