Truy tố 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D về tội nhận hối lộ

VKSND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành cáo trạng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Theo đó truy tố 2 phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D là Nguyễn Đình Nhựt và Huỳnh Tấn Tài về tội nhận hối lộ; truy tố Lê Hữu Trác, nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe Thanh Long Đỏ về tội đưa hối lộ.

Theo cáo trạng Nguyễn Đình Nhựt và Huỳnh Tấn Tài đều là Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 86-02D.

Từ tháng 10-2020, Tài nảy sinh ý định nhận tiền từ người đi đăng kiểm để câu kết với chủ cơ sở thiết kế, cải tạo làm khống, hợp thức hóa hồ sơ thiết kế, cải tạo xe cơ giới nên bàn bạc với Nhựt thỏa thuận chia tiền theo tỷ lệ 50 – 50.

Vì không có chức năng thực hiện các hoạt động thiết kế, thi công, cải tạo xe cơ giới, nên Tài liên hệ với Nguyễn Công Nội, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 47-01D (Đắk Lắk) để Nội móc nối với các công ty có chức năng lập khống hồ sơ.

Sau đó, tuỳ theo tình trạng phương tiện, loại phụ kiện cải tạo và mối quan hệ quen biết mà Huỳnh Tấn Tài sẽ thu tiền từ 1 triệu đồng đến 1,9 triệu đồng/phương tiện rồi gởi hình ảnh để Nội chuyển cho các Công ty để làm hồ sơ.

Từ cuối năm 2020 đến tháng 11-2022, Tài và Nhựt đã 86 lần nhận tiền với hơn 280 triệu đồng từ 98 lượt đưa xe đi đăng kiểm để móc nối với Nguyễn Công Nội, Nguyễn Xuân Thanh và các đối tượng khác thuộc các Công ty Gia Phạm, Tiên Phong, An Bình lập khống, hợp thức hóa hồ sơ thiết kế, cải tạo xe cơ giới cho 104 lượt phương tiện.

Theo cáo trạng, Huỳnh Tấn Tài giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu điều phối, móc nối để thực hiện các hoạt động phạm tội, hưởng lợi số tiền hơn 64 triệu đồng; Nguyễn Đình Nhựt giữ vai trò đồng phạm, được Tài bàn bạc, tiếp nhận ý chí của Tài và ký các thủ tục có liên quan để thực hiện hành vi phạm tội, Nhựt hưởng lợi hơn 56 triệu đồng.

Bị can Lê Hữu Trác trong quá trình đưa xe đi đăng kiểm đã đưa hối lộ cho Huỳnh Tấn Tài 18 lần với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng để Tài lập hồ sơ cải tạo, thẩm định khống cho 14 phương tiện của Trung tâm Thanh Long Đỏ và 16 phương tiện của 15 chủ phương tiện khác. Trác hưởng lợi số tiền 1,9 triệu đồng do Tài trích lại.

Đối với Nguyễn Công Nội, toàn bộ 104 phương tiện đều được Tài liên hệ để lập khống hồ sơ với số tiền đã chuyển cho Nội hơn 160 triệu đồng, Nội hưởng lợi 23,5 triệu đồng. Do hành vi phạm tội của Nội đều thực hiện tại Đăk Lắk nên Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý.

Đối với Nguyễn Xuân Thanh đã làm khống 19 hồ sơ cho Huỳnh Tấn Tài, hưởng lợi bất chính hơn 4,7 triệu đồng, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài 104 phương tiện được lập khống hồ sơ tại Trung tâm 86-02D, còn có 5 hồ sơ cải tạo khác có dấu hiệu làm khống do Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh (Hà Nội) thực hiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V và điều tra các hành vi tại Công ty Đức Thịnh. Do đó, Công an tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ 5 hồ sơ liên quan cho Công an tỉnh Phú Thọ điều tra.

Đối với hành vi lập khống hồ sơ cải tạo của Công ty Gia Phạm, Tiên Phong, An Bình, do những vi phạm của các công ty này đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk; Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, do đó, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã chuyển hồ sơ có liên quan đến Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TPHCM.

Liên quan đến hành vi phạm tội của những người tại Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, điều tra nên Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã chuyển hồ sơ đến Công an TPHCM để điều tra, làm rõ.