Trả tự do cho người khai giết con ném xác xuống sông Hàn

Ngày 22-3, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công An TP Đà Nẵng cho biết, VKSND TP Đà Nẵng đã không phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời (34 tuổi, ngụ huyện Hưng Hà, Thái Bình) buộc công an phải thay đổi biện pháp ngăn chặn trả tự do cho Hời.

"Rất nhiều chứng cứ của chúng tôi phù hợp với lời khai của Hời nhưng VKS vẫn chưa đồng ý, họ yêu cầu phải tìm được thi thể bé gái hoặc bằng chứng xác thực hơn. Mặc dù việc trả tự do cho Hời sẽ gây khó khăn trong quá trình điều tra tiếp theo nhưng chúng tôi phải thực hiện theo quy định", Đại tá Mưu nói.



Hời bật khóc tại CQĐT khi khai về việc giết con gái ruột. Ảnh: HẢI HIẾU

Dù thay đổi biện pháp ngăn chặn với Hời nhưng hiện cơ quan CSĐT công an TP Đà Nẵng vẫn tiến hành điều tra để thu thập các chứng cứ khác.

Trước đó PLO.VN đã đưa tin, Hời là người đến công an tự thú và khai mình đã bóp cổ khiến con gái ruột 8 tuổi tử vong rồi ném thi thể xuống sông Hàn.

Vụ án được dư luận quan tâm, bày tỏ sự phẫn nộ nhưng đến nay công an vẫn chưa tìm đủ chứng cứ trùng khớp để chứng minh lời khai của người bị tình nghi này.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24-2, bà ngoại của cháu B.T.U.N (8 tuổi, quê Thái Bình) đến công an trình báo về việc Hời là cha ruột đã giết bé gái rồi vứt xác xuống sông Hàn.



Ban đầu nghi phạm Hời khai, tháng 3-2018, Hời và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn. Hời đưa con gái vào Đà Nẵng sinh sống và gửi con tại chùa. Đến tháng 1-2019, Hời đón con về sống chung với người yêu là cô gái 40 tuổi (quốc tịch Hàn Quốc) tại nhiều khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Thời gian này, vợ cũ của Hời thường xuyên gọi điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn giữa hai người đã xảy ra. Lúc này, người phụ nữ (quốc tịch Hàn Quốc) bỏ về nước.

Ngày 1-2, Hời đã bóp cổ con mình tử vong tại một khách sạn thuộc quận Sơn Trà. Sau đó, Hời bỏ thi thể con gái vào túi xách và ném xuống sông Hàn đoạn gần cầu Thuận Phước.