Truy tố 2 cựu cán bộ công an ở Cần Thơ đánh chết dân

Ngày 12-3, nguồn tin của PLO cho biết VKSND quận Ô Môn, TP Cần Thơ vừa có cáo trạng truy tố bị can Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an thuộc Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an thuộc Công an quận Ô Môn) về tội cố ý gây thương tích theo điểm a khoản 4 Điều 134 BLHS (thuộc trường hợp làm chết người, khung hình phạt từ 7-14 năm tù).

Theo cáo trạng, tối 9-8-2018, Công an quận Ô Môn tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn theo kế hoạch công tác tuần. Tổ tuần tra gồm 8 cán bộ chiến sĩ, trong đó có Nguyễn Tuấn Anh.

Đến khoảng 23 giờ 30, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi, ngụ khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn) một mình điều khiển xe mô tô BKS 65E1-234.80 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (hướng từ quận Ô Môn đi quận Bình Thủy trong tình trạng lái xe chao đảo, lạng lách, biểu hiện say xỉn. Tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ nhưng không đồng ý cho đo nồng độ cồn và cởi áo thách đố đánh nhau với tổ tuần tra. Lúc này, anh Lê Văn Thạch mời anh Hiếu và đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Phước Thới để nhờ địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Khi đến giữa sân công an phường Phước Thới có đặt 1 cái bàn và 2 cái ghế bằng nhựa, lúc này anh Nguyễn Thanh Toàn ngồi lập biên bản, anh Hiếu ngồi trên ghế đối diện. Khi thông qua biên bản xong thì anh Hiếu không đồng ý ký tên vào biên bản vì cho rằng mình không vi phạm. Lúc này, Bùi Đức Nghĩa là cán bộ Công an phường Phước Thới được phân công trực ban tại đơn vị đứng gần đó chứng kiến nên bức xúc đi đến nơi anh Hiếu ngồi rồi dùng tay đánh 02 cái vào vùng mặt làm anh Hiếu té ghế, ngã ngửa.

Nghĩa tiếp tục dùng chân đá và đạp mạnh vào vùng bụng, sườn của anh Hiếu rồi được tổ tuần tra can ngăn. Tuy nhiên, sau đó Nghĩa tiếp tục dùng dép đánh vào mặt anh Hiếu 1 cái và yêu cầu đi về. Anh Hiếu không đồng ý nên Nguyễn Tuấn Anh cùng với Nghĩa nắm kéo anh Hiếu ra hướng cổng của trụ sở Công an phường.

Tại đây, Nghĩa dùng tay đánh vào mặt và dùng chân lên gối trúng vào bụng anh Hiếu. Anh Hiếu đi qua phía lề lộ đối diện Công an phường ngồi trước nhà dân. Lúc này anh Hiếu có hăm dọa đòi đánh Tuấn Anh nên Tuấn Anh đi đến dùng chân đá vào đùi phải và hông phải của anh Hiếu làm anh Hiếu ngã quỵ nằm xuống đường. Thành viên trong tổ tuần tra can ngăn, Tuấn Anh và cùng tổ tuần tra ra về còn Nghĩa vào cơ quan ngủ.

Riêng anh Hiếu đi sang tiệm Internet gần đó nằm ngủ trước cửa. Đến khoảng 05 giờ sáng anh Hiếu điện thoại cho anh Trương Văn Có nhờ đến ngã tư 91B rước về nhà trọ tại phường Trà Nóc. Trên đường đi, anh Hiếu kể cho anh Có nghe việc bị Công an đánh gây thương tích.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, anh Hiếu điện thoại cho anh Có nói bị đau bụng và nhờ chở đi bệnh viện. Do chuyển biến bệnh nặng nên anh Hiếu được chuyển đến Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ điều trị. Đến 3 giờ 15 ngày 13-8-2018 thì anh Hiếu qua đời.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Bé (cha ruột anh Hiếu) làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ.

Bản Kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm pháp y Sở y tế TP Cần Thơ cho rằng Nguyễn Chí Hiếu tử vong do suy đa cơ quan do vỡ 3 tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể, vỡ D3 tá tràng do ngoại lực tác động- vật tày gây nên.

Tại Công văn số 133 ngày 2-10-2018 của Trung tâm pháp y, Sở y tế TP Cần Thơ trả lời: Tác động ngoại lực vào phần bụng và tác động ngoại lực vào hông sườn phải đều có thể gây nên tổn thương dẫn đến cái chết của Nguyễn Chí Hiếu. Tuy nhiên, tổn thương còn phụ thuộc vào lực tác động mạnh hay nhẹ của từng ngoại lực và sự tác động tương hỗ của cả hai ngoại lực.



Anh Nguyễn Chí Hiếu, nạn nhân bị hai cựu công an đánh dẫn đến chết.

Trong khi đó, bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ của Phân viện tại TP Hồ Chí Minh, Viện pháp y Quốc gia xác định Nguyễn Chí Hiếu tử vong có nguyên nhân là do sốc nhiễm trùng nhiễm độc, viêm phúc mạc toàn thể, hoại tử đại tràng và mạc treo, suy đa cơ quan hậu quả của vỡ tá tràng đoạn D3 không đáp ứng điều trị. Tổn thương đứt tá tràng đoạn D3, đại tràng lên và mạc treo tràng là do tác động của vật tày vào vùng bụng của nạn nhân với một lực mạnh gây nên.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác được luật hình bảo vệ. Đồng thời, hành vi này xâm phạm đến an ninh trật tự tại địa phương, làm giảm uy tín và danh dự của ngành Công an nhân dân. Vì vậy, Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.