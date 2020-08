Truy tố kẻ chủ mưu đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 18-8, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố ba bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Ba bị can là Chen Xian Fa (nam, 27 tuổi, quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi, quê huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).



Căn nhà phát hiện kẻ chủ mưu Chen Xian Fa ở Đà Nẵng. Ảnh: HẢI HIẾU



Người chủ mưu Chen Xian Fa. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 11-7, ba đơn vị của Công an TP Đà Nẵng gồm: Cơ quan An ninh điều tra với Phòng An ninh Nội bộ và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp bất ngờ kiểm tra căn nhà tại 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại đây, công an phát hiện bốn người quốc tịch Trung Quốc trong đó có kẻ chủ mưu Chen Xian Fa. Những người này không có hộ chiếu, thị thực và không có hồ sơ xuất nhập cảnh.

Nhóm này khai, họ liên hệ với nhau để thống nhất việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Họ thỏa thuận thuê nhà, đưa người vào lưu trú để thu lợi bất chính.