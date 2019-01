Tù oan 14 tháng, được xin lỗi chưa đến 10 phút!

Lao vào cứu cha, bị xử 18 tháng tù Theo hồ sơ, ngày 24-4-2012, vợ chồng các ông Trần Giang Nam, Dương Văn Hoài thuê ba người từ TP Tuy Hòa, Phú Yên và rủ thêm một người khác cùng nhau đi lên rẫy ở huyện Sông Hinh. Đến nơi, thấy ông Trần Văn Miên (cha anh Trần Triệu Bảo Hoàn) đang cắt cỏ, ông Nam hỏi ông Miên chuyện lấn chiếm đất rồi hai bên cãi nhau. Ông Miên cầm lưỡi liềm đe dọa, đuổi đánh ông Nam. Lúc này, ông Hoài cùng những người đi cùng đang chặt phá cây cà phê của ông Miên. Khi thấy ông Miên cầm liềm đuổi ông Nam, ông Hoài dùng rựa xông vào chém ông Miên gây thương tích… Nghe tiếng kêu cứu và nhìn thấy cha mình đang nằm dưới đất, anh Hoàn đem theo rựa chạy đến. Lúc này ông Miên vẫn đang bị ông Hoài vật đè nằm dưới đất, tay bị chảy máu, anh Hoàn liền xông vào dùng rựa chém ông Hoài… Tháng 3-2014, TAND huyện Sông Hinh xử phạt Hoàn 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tháng 8-2014, TAND tỉnh Phú Yên tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ngày 29-12-2015, chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng có quyết định kháng nghị, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử hủy bản án phúc thẩm, sơ thẩm để điều tra lại. Đến ngày 11-1-2016, sau hơn 14 tháng thụ án, anh Hoàn được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù. Quyết định giám đốc thẩm ngày 20-6-2016 của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định: Tòa sơ thẩm, phúc thẩm kết án Hoàn tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS là chưa đủ căn cứ vững chắc. Hành vi của Hoàn có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 105 BLHS. Do Dương Văn Hoài chỉ bị thương tật với tỉ lệ 25% nên hành vi của Hoàn chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm này… TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại. Ngày 5-10-2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hoàn với lý do hành vi của Hoàn không cấu thành tội phạm.