Từ vụ cướp khởi tố thêm vụ án khác

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có bản kết luận điều tra đối với bị can Nguyễn Cao Nhân (sinh năm 1993, Bến Tre) về tội cướp tài sản. Đây là vụ án khá đặc biệt vì sau hai lần tòa hủy án, yêu cầu điều tra bổ sung thì CQĐT đã xác định có việc tráo đổi vật chứng vụ án và thay đổi bị hại. Từ đó hành vi khai báo gian dối và cung cấp tài liệu sai sự thật đã bị phát hiện và khởi tố bổ sung.



Vật chứng bị tráo, bị hại bị thay đổi

Theo hồ sơ điều tra lại, CQĐT xác định ngày 2-7-2016, Nhân vào trang mạng Chotot thấy có người đăng bán một xe Suzuki Sport với giá 35 triệu đồng và số điện thoại liên hệ. Số điện thoại này do Lê Thanh Thành đăng ký sử dụng nhưng sau đó Thành đưa cho Phạm Tuấn Kiệt sử dụng.

Ngày 3-7-2016, Nhân liên lạc số điện thoại trên thì gặp Kiệt (ban đầu được xác định là bị hại, sau bị khởi tố), hai người hẹn nhau đi coi xe. Sau đó Kiệt đến tiệm sửa xe của Nguyễn Thanh Lâm rồi cùng với Thành mang xe đến quán cà phê để Nhân xem. Nhân xem xe của Kiệt trước nhưng không mua mà chuyển sang xem xe của Thành sau khi Kiệt đã rời khỏi quán cà phê.

Nhưng trong lúc xem xe Nhân lấy súng điện nhắm vào trúng vai bên phải khiến Thành bỏ chạy vào trong quán. Nhân leo lên xe máy của Thành đang cắm chìa khóa sẵn khởi động nhưng xe không nổ máy. Chủ quán cà phê thấy vậy chạy đến đạp ngã xe và rút chìa khóa, thấy vậy Nhân bỏ đi. Thành chạy ra đuổi theo Nhân và tri hô “Cướp, cướp!” nên Nhân bị người dân bắt và bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Sau khi Nhân bị bắt, Thành quay lại gặp, kể cho Kiệt và Lâm nghe sự việc. Lâm nói Kiệt đến công an phường trình báo là người bị hại và mượn xe của Lê Thanh Tửng (anh ruột của Thành) để giao nộp cho công an.

Quá trình điều tra lại, Kiệt xác định những lời khai trước đây là không đúng sự thật và không phải là bị hại trong vụ án. Kiệt khai không phải là người sử dụng số điện thoại đã đăng tin để bán xe. Kiệt không nhận xe máy của Tửng giao cho Kiệt đi bán như đã khai. Theo Kiệt, những lời khai trước đây là do Lâm hướng dẫn khai và Kiệt có kể lại với Tửng.

Tửng cũng xác nhận những lời khai trước đây là không đúng sự thật. Tửng khai ngày 3-7-2016, Lâm gọi điện thoại cho Tửng để mượn xe do mình đứng tên. Sau khi cho mượn xe, cùng ngày Lâm điện thoại nói Tửng mang CMND và giấy tờ xe đến công an phường giao nộp. Khi ra khỏi công an phường thì Lâm hướng dẫn cho Tửng khai báo như nội dung đã khai báo trước đây.

Tại CQĐT, Lâm phủ nhận lời khai của Thành, Tửng, Kiệt. Lâm khai không biết vụ cướp tài sản nhưng có quen biết làm ăn mua bán xe với Thành, thông qua Thành quen biết Tửng và Kiệt.



Bị cáo Nhân tại phiên xử sơ thẩm trước đây. Ảnh: YẾN CHÂU

Khởi tố thêm không thay đổi bản chất vụ cướp

CQĐT xác định đã đủ căn cứ xác định Nhân đã có hành vi cướp tài sản. Hành vi của Nhân đang trong giai đoạn thực hiện tội phạm và do khách quan nên chưa đạt. Bởi Nhân đã sử dụng súng bắn Thành để chiếm đoạt xe, Thành lâm vào tình trạng không thể chống cự được và bỏ chạy.

Việc tráo đổi tang vật là xe máy và thay đổi bị hại không làm thay đổi bản chất hành vi phạm tội của Nhân. Đến nay không thể thu hồi được xe đã được tráo đổi vì các đối tượng đã bán xe và không xác định được người mua.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, Nhân đã thay đổi lời khai, phủ nhận mục đích cướp tài sản nhưng lời khai của bị cáo tự mâu thuẫn, không phù hợp với việc chuẩn bị, diễn biến để đi mua xe. Nhân chuẩn bị hung khí và thực tế đã thu giữ được hung khí, đây là chứng cứ vật chất thu giữ được đã phản ánh ý thức chủ quan của Nhân, phù hợp với việc chuẩn bị, diễn biến của hành vi cướp tài sản.

Do đó lời khai của Nhân không được xem xét, đánh giá là chứng cứ. Các lời khai của người bị hại, người làm chứng, người thực thi công vụ... phù hợp với diễn biến vụ án nên đủ căn cứ kết luận mục đích cướp tài sản của Nhân.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Tửng và Kiệt đã có lời khai báo gian dối, cung cấp thông tin không đúng sự thật với Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, đã hội đủ chủ thể của tội khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật.

Từ đó Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật để tiếp tục điều tra. Cạnh đó CSĐT cũng đã chuyển hồ sơ vụ án cùng vật chứng đến VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Nhân về tội cướp tài sản.