Vì sao TAND TP Hà Nội xử kín vụ ông Nguyễn Đức Chung?

Ông Nguyễn Đức Chung được đề nghị giảm nhẹ Theo VKSND Tối cao, quá trình điều tra, bị can Chung đã thừa nhận, khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải. Bị can nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị bệnh ung thư, phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và 2 Điều 51 BLHS. Về phần mình, bị can Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trước khi bị phát hiện đã tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của bản thân và những người liên quan… Tương tự, Trung và Ngọc cũng đều thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích khi còn công tác, phạm tội lần đầu…