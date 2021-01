Việc giả người, giả giấy tờ gây bất an cho công chứng viên

Sáng 15-1, Hội công chứng viên TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020. Bà Ngô Minh Hồng, Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM trình bày báo cáo hoạt động của Hội năm 2020 với hội nghị. Hội Công chứng viên TP.HCM hiện có 459 hội viên.

Năm 2020, Hội công chứng viên TP.HCM đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, nhất là đã thực hiện chi đạo của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam tổ chức xong Đại hội bất thường ban hành Nội quy Hội công chứng viên và điều chỉnh nhiệm kỳ của Hội này.

Bên cạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận diện giấy tờ giả, Hội đã tăng cường thông tin nội bộ kịp thời về tình trạng giả mạo, trao đồi nghiệp vụ.



Bà NGô Minh Hồng, Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KP

Tuy nhiên, Hội vẫn còn lúng túng trong việc giám sát hội viên, giải quyết hội viên có dấu hiệu vi phạm khi thi hành pháp luật trong hành nghề, thi hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; chưa xây dựng cơ chế thực hiện việc bảo vệ quyền lợi hội viên khi có tranh chấp xảy ra.



Hiện tại, khó khăn vướng mắc của Hội là Hội chưa có hướng dẫn cụ thể cách thức bảo vệ quyên lợi hội viên, giám sát, kiểm tra hội viên hành nghề, xử lý hội viên vi phạm, giải quyêt khiêu nại, to cáo. Do tình hình dịch bệnh kéo dài nên hoạt động hợp tác quốc tế bị ảnh hưởng, Hội còn thiếu chủ động trong các hoạt động hợp tác quốc tê, thiếu các nhàn sự chuyên trách ngoại ngữ am hiểu sâu về pháp luật quốc tế.

Tình trạng giả người, giả giấy tờ còn xảy ra tràn lan, thông tin công khai việc mua bán giấy tờ giả, dịch vụ công chứng trái pháp luật tràn lan trên mạng, gây bất an và bất bình cho công chứng viên hành nghề.

Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin về bất động sản là tín hiệu tích cực cho Hội và hội viên. Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Sở Tư pháp và sự vào cuộc quyết liệt các cơ quan bảo vệ pháp luật đấu tranh với loại tội phạm này.



Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM phát biểu tại hội nghị tổng kết Hội công chứng viên TP.HCM. Ảnh: KP

Liên quan đến việc giả người, giả giấy tờ thì bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM đã lưu ý các công chứng viên khi thực việc công chứng giao dịch phải đảm bảo tính an toàn, hợp pháp và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Công chứng viên phải tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật khi hành nghề để đảm bảo quyền và lợi hợp pháp của người dân...Vừa qua, Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên TP đã góp ý xây dựng kế hoạch và dự thảo chuyên đề liên quan do UBND TP.HCM chủ trì "Tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực"

Tại hội nghị, Phó chủ tịch hội Công chứng viên TP.HCM Nguyễn Trí Hòa đã báo cáo sơ lược hoạt động của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Hội đồng công chứng viên toàn quốc năm 2020, về một số nội dung liên quan đến Hiệp hội. Các đại biểu công chứng viên cũng trao đổi, thảo luận về hoạt động của Hội…