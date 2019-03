Viện truy tội lạm dụng, tòa quyết xử tham ô

Giám đốc từng kêu oan cho Vũ Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi công an tỉnh khởi tố Vũ về hành vi lạm dụng tín nhiệm thì giám đốc PJICO Phú Yên có văn bản đề nghị Công an và VKSND tỉnh không khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ. Văn bản nêu: Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 256 triệu đồng phí bảo hiểm của PJICO Phú Yên là không đúng. Thực tế Vũ không chiếm đoạt tiền của công ty và công ty cũng không bị chiếm đoạt số tiền này. Trước khi công an khởi tố Vũ thì ngày 2-4-2018, công ty và Vũ đã thống nhất số tiền nợ và Vũ đã nộp đủ tiền cho công ty. Vũ cũng đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân đối với công ty nên đây là quan hệ dân sự giữa hai bên. “Để đảm bảo khách quan, tránh hàm oan cho người vô tội, PJICO Phú Yên kính đề nghị cơ quan CSĐT công an tỉnh hủy quyết định khởi tố đối với ông Lưu Hoàng Vũ” - văn bản nêu. Tuy nhiên, sau đó chính giám đốc PJICO Phú Yên lại có văn bản xin rút văn bản kêu oan này.