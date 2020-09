Vụ Đồng Tâm: VKS chuyển tội danh nhẹ hơn cho 19 người

Ngày 9-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Đại diện VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 29 bị cáo.



Đề nghị hai án tử hình, một chung thân

Theo đó, đối với sáu bị cáo bị truy tố về tội giết người, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức, phạt tù chung thân Lê Đình Doanh. Ba bị cáo Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Tuyển bị đề nghị phạt 14-18 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến bảy năm tù về tội chống người thi hành công vụ (trong đó có 19 bị cáo được thay đổi tội danh từ giết người sang chống người thi hành công vụ).

đại diện VKS cũng đề nghị tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình ba bị hại theo quy định của pháp luật.

đại diện VKS cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì tham lam, coi thường, bất chấp pháp luật, các bị cáo đã nhiều lần ngang nhiên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của chính quyền địa phương, gây hoang mang trong nhân dân.

Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn Hoành, xã Đồng Tâm, các bị cáo đã hô hào, kích động, sử dụng các hung khí nguy hiểm như bom xăng, gạch, đá, lựu đạn, bùi nhùi để tấn công.

Để bảo đảm cho tính mạng, sức khỏe của nhân dân, lực lượng công an đã triển khai bắt quả tang đối với nhóm tội phạm thì bị các bị cáo dùng bom xăng đổ lên người, đốt chết ba cán bộ, gây đau thương, tang tóc cho ba gia đình nạn nhân.

Hành vi của các bị cáo có tổ chức, có sự phân công vị trí, vai trò của từng người, thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường, bất chấp pháp luật, giết nhiều người một cách rất dã man. Hành vi của các bị cáo còn làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây mất trật tự trên địa bàn TP Hà Nội, gây hoang mang, lo lắng, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Trong đó, Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Chức, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến là những kẻ chủ mưu cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với động cơ giết người rõ ràng. Sáu bị cáo đều thực hiện tội phạm với sự câu kết chặt chẽ, đứng đầu là ông Lê Đình Kình.



Bị cáo Lê Đình Công khai báo trước tòa. Ảnh: TTXVN

Lời luận tội của đại diện VKS

Theo đại diện VKS, Lê Đình Công giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, thường xuyên lôi kéo, kích động chống đối, kích động giết cán bộ công an bằng các hình thức như tung video clip, livestream trên mạng xã hội, kích động nổ mìn, tuyên bố giết từ 300 đến 500 cán bộ công an. Đồng thời, bị cáo phân công vị trí, vai trò cho các bị cáo khác và tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Công đã chỉ đạo và góp tiền mua xăng, lựu đạn, trực tiếp làm bom xăng, bùi nhùi, trực tiếp ném bom xăng, bùi nhùi về phía lực lượng thi hành công vụ. Việc lựu đạn không nổ và không gây sát thương cho lực lượng công an là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Bị cáo phạm tội với động cơ, mục đích rõ ràng là giết chết và giết bằng được lực lượng công an, giết càng nhiều càng tốt. Hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm chết ba cán bộ công an khi đang thực thi công vụ.

Tại phiên tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, quanh co, gian dối nhằm che giấu hành vi phạm tội. Về nhân thân, bị cáo đã bị tòa án xử phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. VKS cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Lê Đình Chức biết rõ ông Lê Đình Kình là chủ mưu cầm đầu nhóm đồng thuận, chống đối chính quyền nhằm chiếm đất đồng Sênh. Đêm 8, rạng sáng 9-1, Chức cùng các bị cáo tụ họp ở nhà ông Kình bàn cách chống đối.

Chức sau đó đã trực tiếp ném bốn bom xăng và một quả lựu đạn về phía lực lượng công an, Chức và Doanh đã nhiều lần đổ xăng đốt làm ba chiến sĩ công an chết vô cùng tang thương… Hành vi của bị cáo Chức là quyết liệt nhất, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết ba người đang thi hành công vụ với tính chất và động cơ giết người rõ ràng, thể hiện tính côn đồ, mất nhân tính và không còn khả năng cải tạo.

Tuy trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, chức đã khai nhận tội nhưng chưa thực sự thành khẩn, vẫn quanh co, gian dối, đổ tội cho bị cáo Doanh nhằm trốn tránh một phần trách nhiệm của bản thân. Xét về nhân thân, bị cáo đã một lần bị đưa ra xét xử về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn không biết ăn năn hối cải.

Bị cáo đã phạm vào tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng như bị cáo Công. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không thể dung thứ, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội…

Tranh luận lại, các luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hôm nay, 10-9, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.