Được miễn hình sự vì mắc bệnh hiểm nghèo Liên quan vụ án, nhiều cá nhân có trách nhiệm liên quan, thậm chí đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nhưng được miễn trách nhiệm hình sự. Điển hình là ông Vũ Quang Nam (phó TGĐ PVN từ năm 2006 đến 2012) là phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học, phụ trách pháp lý. Hành vi của ông Nam đồng phạm với các bị cáo nhưng do đang bị ung thư phổi giai đoạn IV, thuộc danh mục các bệnh hiểm nghèo nên cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự. Hay như ông Trần Ngọc Hà, nguyên tổ phó tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, phụ trách lập hồ sơ yêu cầu. Hành vi của ông Hà đồng phạm với các bị cáo tại PVB nhưng do bị bệnh hiểm nghèo nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác được xác định có tham gia thực hiện công việc theo nhiệm vụ được phân công, giao việc và không biết liên danh của PVC không đủ năng lực nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật là phù hợp.