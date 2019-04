Vụ gài bẫy ma túy: Công an Hà Nội rút hồ sơ, bắt giam bị cáo

Ngày 29-4, liên quan đến vụ gài bẫy ma túy đưa bạn trai vào tù, Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ từ Công an quận Nam Từ Liêm để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.



Cùng với đó, CQĐT cũng thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Vân - bị cáo trong vụ án, từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam.



Theo Công an TP Hà Nội, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn nói trên nhằm điều tra khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm, hoàn toàn phù hợp với trình tự thủ tục tố tụng.



Bị cáo Nguyễn Thị Vân và nữ Thượng úy Bộ Công an Nguyễn Thị Vững tại tòa. Ảnh: TUYẾN PHAN



Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 10-4, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân (37 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống. Nạn nhân trong vụ án là người có quan hệ tình cảm với nữ bị cáo trong nhiều năm – ông Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, trú cùng địa phương).



Tại tòa, Vân khai thuê bà Nguyễn Thị Vững (thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Bộ Công an) một tỉ đồng để “đạo diễn” việc gài bẫy ông Thiện. Nữ bị cáo nhiều lần khẳng định bà Vững là người chỉ đạo, tìm mua ma túy, nắm lịch trình đi chuyển của ông Thiện để thực hiện kế hoạch.



Đáng chú ý, ông Thiện cho hay đã nộp rất nhiều chứng cứ cho CQĐT, cho thấy Vân thuê bà Vững 1 tỉ đồng để gài bẫy, trong đó có đoạn ghi âm dài ba tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, CQĐT lại chỉ trích nội dung đến phút thứ 59, điều này là thiếu khách quan, bỏ lọt chứng cứ vụ án…



Trước tòa, ông Thiện đọc một đoạn trong ghi âm trên, được cho là cuộc nói chuyện giữa Vân và bà Vững xoay quanh việc gài bẫy ông.



Thế nhưng, đối chất lại với hai lời khai trên, bà Vững phủ nhận việc được Vân thuê gài bẫy ông Thiện, đồng thời cho biết mình không hề nói chuyện nào với Vân về chuyện này.



Sau ít phút hội ý, tòa quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều tình tiết quan trọng. Trong đó, tòa cho rằng cần phải xác định nguyên nhân, mục đích, động cơ phạm tội của bị cáo; việc CQĐT tách tài liệu để điều tra về hành vi của bà Nguyễn Thị Vững và nam thanh niên đưa ma túy là không đúng quy định, ảnh hưởng tới sự thật khách quan; xác định các đoạn ghi âm có bị cắt ghép hay không, nội dung toàn bộ của đoạn ghi âm dài hơn ba tiếng là gì…



Vụ án trên nhanh chóng được dư luận đặc biệt quan tâm. Trên PLO, nhiều ý kiến của các chuyên gia pháp luật cho rằng việc tòa trả hồ sơ để làm rõ vai trò của những người liên quan là hoàn toàn hợp lý.



Tuy nhiên, các chuyên gia băn khoăn liệu vụ án được giao lại cho CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm điều tra có khách quan hay không, bởi cơ quan này từng tách hồ sơ để làm rõ hành vi của bà Nguyễn Thị Vững cũng như thanh niên mang ma túy tới cho Vân. Tại tòa, HĐXX đã nhận định việc tách hồ sơ này là không hợp lý, cần phải xem xét.



Ngoài ra, như trình bày của ông Thiện tại tòa, thay vì trích hết nội dung của đoạn ghi âm nhằm làm rõ sự thật vụ án, CQĐT lại chỉ trích nội dung đến phút thứ 59. Với dấu hiệu điều tra thiếu khách quan như vậy, liệu khi điều tra bổ sung, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm có đảm bảo vô tư, khách quan?



Phát biểu trên PLO về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng đúng là thẩm quyền giải quyết vụ án này thuộc CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, do vụ án đang được dư luận đặc biệt quan tâm nên để tránh những diễn biến phức tạp, cơ quan cấp trên nên vào cuộc.