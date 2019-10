Vụ gian lận điểm thi: Ngụy biện kiểu ‘nâng điểm trong sáng’

Quy trình chặt chẽ nhưng đã bị “bẻ gãy” Theo mô tả của hai bị cáo Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, quá trình lưu giữ và chấm bài thi trắc nghiệm được thực hiện theo quy trình của Bộ GD&ĐT. Quy trình này rất chặt chẽ, có sự giám sát của cán bộ công an tỉnh, Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Bài thi trắc nghiệm được niêm phong trong túi giấy, các túi này được cất trong bốn hòm bài thi. Các hòm này được khóa và niêm phong. Mỗi lần mở hay niêm phong đều lập biên bản và gắn lại niêm phong… Ngoài ra, cửa phòng chứa bài thi trắc nghiệm cũng được niêm phong, khóa bằng hai ổ khóa, mỗi ổ có hai chìa, hành lang có camera giám sát… Bị cáo Hoài khai theo quy chế, trưởng ban thư ký giữ chìa khóa. Nhưng giám đốc sở yêu cầu làm hai ổ khóa, một ổ khóa do trưởng ban thư ký (bị cáo Hoài) giữ chìa, một ổ khóa do trưởng ban chấm thi (bị cáo Triệu Thị Chính) giữ chìa. Khi có mặt cả hai người này, cửa phòng thi trắc nghiệm mới được mở. Tuy nhiên, tại tòa bị cáo Vũ Trọng Lương khai đã được bị cáo Hoài đưa “cả một túi chìa khóa” và bị cáo này đã mở cửa phòng thi, rồi thuê xe tải chở bốn hòm đựng bài thi và các loại thiết bị máy tính, máy scan… về phòng làm việc để sửa chữa bài thi cho khớp với kết quả gửi về Bộ GD&ĐT. Việc sửa dữ liệu mỗi bài thi của thí sinh trên máy tính để gửi về Bộ, Lương chỉ mất thời gian 2 giây, còn việc sửa trực tiếp trên bài thi mất thời gian dài hơn là… 6 giây. Hôm nay xử gian lận điểm ở Sơn La Hôm nay (15-10), TAND tỉnh Sơn La cũng đưa vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh này ra xử sơ thẩm. Có tám bị can cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khác với Hà Giang, quá trình điều tra, một số bị can trong vụ gian lận điểm Sơn La đã thừa nhận được hưởng lợi ích vật chất để nâng điểm cho thí sinh, có bị can khai đã nhận 1 tỉ đồng và đã tự nguyện giao nộp cho CQĐT. VKSND tỉnh Sơn La nhận định hành vi của bốn bị can trên có dấu hiệu của các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Tuy nhiên, những người được cho là đưa tiền lại không thừa nhận nên cơ quan tố tụng chịu thua.