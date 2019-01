Vũ 'nhôm' bị 15 năm, 2 cựu thứ trưởng công an 66 tháng tù

HĐXX nhận định, việc truy tố Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo HĐXX, vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong ngành Công an, là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người có chức vụ cao, quan trọng trong ngành Công an nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và truyền thống tốt đẹp của ngành mà còn lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ hoặc thiếu trách nhiệm để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng tổ chức bình phong làm công cụ để thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị can gây bức xúc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân.

HĐXX xác định Vũ giữ vai trò chính, là người khởi xướng, chủ mưu và thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực nhất. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất.